Прихід до України великих західних нафтогазовидобувних компаній може посилити обороноздатність країни, - експерт

Провідний експерт Центру Розумкова Максим Білявський вважає, що якщо великі західні нафтогазовидобувні компанії прийдуть до України та почнуть розбудовувати тут свій бізнес це посилить обороноздатність країни. Про це йде мова в статті “Перемовини з гігантами. Чи зможе співпраця з великими газовидобувними компаніями стати шансом для газової незалежності Україні”, опублікованій на Delo.ua.

“До прикладу, якщо подивитися на об’єкти нафтогазової галузі Ізраїлю, який вже найближчий рік буде експортувати паливо на Європейський ринок, то там є доволі тісна кооперація військово-промислового комплексу з нафтогазовою промисловістю. Тож великих компаній потрібно підтримувати не лише для прямих інвестицій в нафтогазову галузь, але і для інвестицій в військово-промисловий і оборонний комплекс або у форматі наданого озброєння, або у форматі наданих грантових ліній. Тобто я вважаю, що з приходом іноземних нафтогазових гігантів окрім інвестицій в галузь прийдуть і кошти або саме озброєння на оборону відповідних комплексів захисту родовищ”, - розповів Білявський.

Разом з цим він зауважив, що для того, щоб великі західні компанії почали видобувати нафту та газ в Україні, нашій владі потрібно зі свого боку вирішити ряд завдань. Серед них експерт зазначив завершення реформи надрокористування. Мова йде перш за все про те, щоб спецдозволи на користування надрами видавались прозоро. Також Україні потрібен кодекс про надра, що вирішить проблеми невідповідності вітчизняного законодавства надрокористування європейським нормам.

Крім цього на думку експерта ренту за користування надрами для видобування нафти та газу потрібно знизити, оскільки той обсяг ренти який діє зараз є зависоким та нівелює інтерес до такого бізнесу у приватних інвесторів.

Нагадаємо, раніше видання Financial Times повідомило, що керівництво НАК “Нафтогаз України” провело переговори з американськими нафтовими компаніями ExxonMobil, Halliburton і Chevron щодо проєктів, які допоможуть Україні наростити видобуток природного газу.