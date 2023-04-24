Україна домовляється з ExxonMobil, Halliburton і Chevron про збільшення власного видобутку газу

Керівництво НАК “Нафтогаз України” провело переговори з американськими нафтовими компаніями ExxonMobil, Halliburton і Chevron щодо проєктів, які допоможуть Україні наростити видобуток природного газу. Про це пише видання Financial Times.

Як повідомив голова “Нафтогазу” Олексій Чернишов, впродовж останніх днів він зустрічався у Вашингтоні з Halliburton і ExxonMobil, раніше, в січні, в очільника “Нафтогазу” була зустріч з керівництвом Chevron.

"Нафтогаз" сподівається на те, що невдовзі підпише контракт з Halliburton, тож зможе збільшити видобуток до 13,5 млрд кубометрів цього року, це на 1 млрд кубометрів більше, ніж у 2022 році.

Втім, за словами Чернишова, спрогнозувати довгострокові видобутки під час війни складно.

"Це дуже багато. І для того, щоб досягти цього, нам може знадобитися серйозне розширення сервісу та технологічні драйвери, які Halliburton здатна забезпечити", - заявив Чернишов.

Водночас на ранній стадії перебувають переговори з американськими компаніями Exxon і Chevron, які не працюють в Україні. Тому для досягнення результатів, йдеться в матеріалі, знадобиться більше часу.

"Ми можемо займатися спільним видобутком газу разом, вони можуть мати ліцензію і видобувати самостійно, ми будемо раді", – додав Чернишов.

Також Чернишов під час візиту до США зустрічався з офіційними особами Білого дому, членами Конгресу і сенаторами, намагаючись залучити більше політичної підтримки інвестицій США в енергетичний сектор України.

Як зазначають в матеріалі, Україна давно рекламувала свій потенціал видобутку, наголошуючи на найближчих перспективах збільшення видобутку сланцю та нетрадиційних родовищ на суші в Харківщині, Полтавщині і Закарпатті. Тому "Нафтогаз" сподівається використати досвід США у такому роді наземного буріння сланцевих свердловин.

Зауважимо, згідно підрахунків, Україна в 2022р видобула близько 18,5 млрд куб м природного газу. У порівнянні з минулим роком видобуток газу скоротився на 6% - з 19,8 до 18,5 млрд куб м. Зазначимо, що це найнижче значення видобутку за останні 20 років.

Зазначимо, "Нафтогаз" планує втілити цьогоріч амбітний план – відмовитися від імпорту природного газу шляхом збільшення внутрішнього видобутку для задоволення потреб країни, навіть в умовах повномасштабної війни з РФ. Такий амбітний план вимагає від "Нафтогазу" збільшити видобуток на 8%, а від приватних компаній – на 16%.

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко закликав великі міжнародні енергетичні компанії, які отримали надприбутки через стрибки цін під час війни (серед яких - Chevron, ExxonMobil), пожертвувати 200 млрд доларів на відбудову України.

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