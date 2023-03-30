Київ закликав нафтових гігантів допомогти з відновленням інфраструктури України

Міністр енергетики Герман Галущенко закликав великі міжнародні енергетичні компанії, які отримали надприбутки через стрибки цін під час війни, пожертвувати 200 млрд доларів на відбудову України.

"Багато енергетичних компаній отримують величезні надприбутки через війну. Вони отримують ці гроші, тому що ми воюємо, через війну. Я вважаю, що було б справедливо поділитися цими грошима з Україною. Тож ми оцінили це у понад 200 мільярдів доларів", – сказав Галущенко під час візиту до Брюсселя, пише POLITICO.

Видання зазначає, що наведену Галущенком цифру в 200 мільярдів доларів багато хто називає прибутками п’яти провідних компаній — нафтогазова компанія BP, Chevron, ExxonMobil, Total і Shell — у 2022 році. Київська школа економіки оцінює збитки українській інфраструктурі майже в 140 мільярдів доларів.

Повідомляється також, що литовська компанія Ignitis Group планує передати близько 10% свого прибутку на допомогу відбудові в Україні.

Під час інтерв'ю Галущенко зазначив, що Захід повинен закрити лазівки у санкціях щодо продажу Кремлем енергоносіїв, інакше ця війна може взагалі не закінчитися. Він дадав, що для допомоги країнам ЄС позбавитися залежності від РФ Київ може надати альтернативне ядерне паливо.

"Важливо не допомагати Росії уникнути санкцій. Санкції ефективні, лише якщо у вас немає способу втекти, і ми бачимо, що росіяни намагаються втекти — у деяких випадках вони знаходять спосіб. Ви намагаєтесь обмежити, але і даєте їм вести нескінченну війну. Це коштує життя українців", - наголосив Міністр.

За час війни і дії санкцій Національна нафтова компанія Саудівської Аравії Saudi Aramco відзвітувала про рекордний прибуток у розмірі 161 мільярда доларів за 2022 рік, що на 46% більше, ніж у попередньому році.

Компанія Chevron Corp отримала ліцензію США, що дозволяє другій за величиною нафтовій компанії США розширювати видобуток у Венесуелі та постачати сиру нафту з південноамериканської країни до Сполучених Штатів.