Допомогли санкції проти РФ: нафтовий гігант Саудівської Аравії вдвічі збільшив прибуток

Національна нафтова компанія Саудівської Аравії Saudi Aramco відзвітувала про рекордний прибуток у розмірі 161 мільярда доларів за 2022 рік, що на 46% більше, ніж у попередньому році.

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Про це пише Reuters.

Зазначається, що Saudi Aramco збільшила чистий прибуток завдяки вищим цінам на енергоносії, збільшенню обсягів продажу та підвищенню рентабельності для продуктів нафтопереробки.

Видання зауважує, що раніше про зростання прибутку відзвітували й інші відомі нафтові компанії, такі як BP, Shell та Chevron.

Як пише Reuters, у 2022 році ціни на нафту різко підскочили, піднявшись через геополітичні занепокоєння на тлі війни в Україні, а потім знизившись через слабкий попит з боку головного імпортера Китаю та занепокоєння глобальним економічним спадом.

"Враховуючи те, що ми очікуємо, що нафта і газ залишатимуться важливими в осяжному майбутньому, ризики недостатнього інвестування в нашу галузь є реальними, включаючи сприяння підвищенню цін на енергоносії", — заявив виконавчий директор Aramco Амін Насер.

Він додав, щоб вирішити ці проблеми, компанія інвестує в нові технології з низьким вмістом вуглецю з потенціалом для досягнення додаткових скорочень викидів.

В Saudi Aramco також планують збільшити потужність видобутку сирої нафти до 13 мільйонів барелів на день до 2027 року.

Капітальні витрати Saudi Aramco зросли на 18% до 37,6 мільярдів доларів у 2022 році, і компанія заявила, що очікує, що витрати цього року становитимуть приблизно від 45,0 до 55,0 мільярдів доларів, включаючи зовнішні інвестиції.

Крім того, Saudi Aramco оголосила про дивіденди в розмірі $19,5 млрд за четвертий квартал, що на 4% більше, ніж у попередньому кварталі.

Як підкреслює Reuters, такого фінансового результати Saudi Aramco вдалося досягти завдяки тому, що ціни на нафту різко зросли в березні минулого року, коли вторгнення Росії в Україну перевернуло глобальний нафтовий ринок. Тоді ціни на нафту марки Brent досягли $139,13 за барель, що є найвищим показником з 2008 року. Ціни швидко охолонули в другій половині 2022 року та становили близько 80 доларів за барель.

Зазначимо, війна в Україні істотно вплинула на світовий нафтовий ринок. Так, 5 грудня офіційно набло чинності рішення про ембарго на постачання російської нафти у країни Європейського Союзу, яке було введене з метою обмежити можливості РФ отримувати фінансування для війни проти України. Того ж дня почав застосовуватися ліміт ціни на російську нафту, яку запровадили Євросоюз, G7 та Австралія.

Тому в березні Саудівська Аравія, найбільший у світі експортер нафти, оголосила про зростання цін на постачання нафти для ринків Азії та Європи з квітня. Причиною підвищення ціни стало зростання попиту на нафту в Азії та Європі.