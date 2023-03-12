Помогли санкции против РФ: нефтяной гигант Саудовской Аравии вдвое увеличил прибыль

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco отчиталась о рекордной прибыли в размере 161 миллиарда долларов за 2022 год, что на 46% больше, чем в прошлом году.

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Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что Saudi Aramco увеличила чистую прибыль благодаря более высоким ценам на энергоносители, увеличению объемов продаж и повышению рентабельности для продуктов нефтепереработки.

Издание отмечает, что ранее о росте прибыли отчитались и другие известные нефтяные компании, такие как BP, Shell и Chevron.

Как пишет Reuters, в 2022 году цены на нефть резко подскочили, поднявшись из-за геополитических беспокойств на фоне войны в Украине, а затем снизившись из-за слабого спроса со стороны главного импортера Китая и обеспокоенности глобальным экономическим спадом.

"Учитывая то, что мы ожидаем, что нефть и газ будут оставаться важными в обозримом будущем, риски недостаточного инвестирования в нашу отрасль реальны, включая содействие повышению цен на энергоносители", — заявил исполнительный директор Aramco Амин Насер.

Он добавил, чтобы устранить эти проблемы, компания инвестирует в новые технологии с низким содержанием углерода с потенциалом для достижения дополнительных сокращений выбросов.

В Saudi Aramco также планируется увеличить мощность добычи сырой нефти до 13 миллионов баррелей в день до 2027 года.

Капитальные расходы Saudi Aramco выросли на 18% до 37,6 миллиарда долларов в 2022 году, и компания заявила, что ожидает, что расходы в этом году составят примерно от 45,0 до 55,0 миллиарда долларов, включая внешние инвестиции.

Кроме того, Saudi Aramco объявила о дивидендах в размере $19,5 млрд за четвертый квартал, что на 4% больше, чем в предыдущем квартале.

Как подчеркивает Reuters, такого финансового результата Saudi Aramco удалось добиться благодаря тому, что цены на нефть резко выросли в марте прошлого года, когда вторжение России в Украину перевернуло глобальный нефтяной рынок. Тогда цены на нефть марки Brent достигли $139,13 за баррель, что является самым высоким показателем с 2008 года. Цены быстро остыли во второй половине 2022 года и составили около 80 долларов за баррель.

Отметим, что война в Украине существенно повлияла на мировой нефтяной рынок. Так, 5 декабря официально вступило в силу решение об эмбарго на поставку российской нефти в страны Европейского Союза, введенное с целью ограничить возможности РФ получать финансирование для войны против Украины. В тот же день начал применяться предел цены на российскую нефть, которую ввели Евросоюз, G7 и Австралия.

Поэтому в марте Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер нефти, объявила о росте цен на поставки нефти для рынков Азии и Европы с апреля. Причиной повышения цены явился рост спроса на нефть в Азии и Европе.