Из-за санкций Россия увеличила продажу нефти в ОАЭ

Россия увеличила продажу сырой нефти в Объединенные арабские эмираты после того, как санкции скорректировали традиционные потоки продаж энергоресурсов. Об этом пишет Reuters.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Издание пишет, что сотрудничество между Россией и странами Персидского залива начало расти. Арабские страны сопротивлялись давлению США, которые требовали от этих стран помощи в изоляции России и росте добычи нефти для замены подсанкционных российских углеводородов.

Точно неизвестно, когда ОАЭ начали импортировать российскую нефть, однако данные отслеживания танкеров указывают, что объемы выросли после вторжения России в Украину в феврале 2022 года и последующих санкций Запада в отношении Москвы.

Данные отслеживания судов показывают, что с ноября 2022 года около 1,5 млн. баррелей российской нефти были отправлены в ОАЭ — один из крупнейших производителей нефти в мире, причем с начала 2022 года объемы либо начинают расти, либо растут.

Согласно данным энергетической аналитической компании Kpler, первая отгрузка российской нефти в ОАЭ была произведена в 2019 году, но поставки увеличились после апреля 2022 года с паузой между июлем и октябрем 2022 года.

Данные Refinitiv Eikon показывают, что первая отгрузка российской нефти в страну была произведена в 2022 году, а резкий рост объемов произошел в апреле 2022 года.

Саудовская Аравия импортирует значительное количество российского мазута для сжигания на своих электростанциях, высвобождая больше сырой нефти для экспорта. Ранее сообщалось лишь об одной отгрузке российской нефти в ОАЭ.

Китай, Индия, а также несколько африканских и ближневосточных стран также увеличили импорт российской нефти и нефтепродуктов, в то время как многие страны запретили или не поощряли такие закупки.

ОАЭ также поддерживают сотрудничество с Россией в рамках альянса мировых производителей, известного как ОПЕК+, объединяющего Организацию стран-экспортеров нефти и союзников.

Данные, предоставленные Reuters по отслеживанию судов Eikon, показали, что партия российской нефти прибыла на нефтеперерабатывающий завод Ruwais в ОАЭ в ноябре 2022 года.

Еще один груз, российская нефть марки Urals, прибыл в нефтяной центр Фуджейры в начале этого месяца.

Напомним, Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер нефти, объявила о росте цен на поставки нефти для рынков Азии и Европы с апреля. Причиной повышения цены явился рост спроса на нефть в Азии и Европе.