Киев призвал нефтяных гигантов помочь с восстановлением инфраструктуры Украины

Министр энергетики Герман Галущенко призвал крупные международные энергетические компании, получившие сверхприбыли из-за скачков цен во время войны, пожертвовать 200 млрд долларов на восстановление Украины.

"Многие энергетические компании получают огромные сверхдоходы из-за войны. Они получают эти деньги, потому что мы воюем, из-за войны. Я считаю, что было бы справедливо поделиться этими деньгами с Украиной. Поэтому мы оценили это более чем в 200 миллиардов долларов", – сказал Галущенко во время визита в Брюссель, пишет POLITICO.

Издание отмечает, что приведенную Галущенко цифру в 200 миллиардов долларов многие называют доходами пяти ведущих компаний — нефтегазовая компания BP, Chevron, ExxonMobil, Total и Shell — в 2022 году. Киевская школа экономики оценивает ущерб украинской инфраструктуре почти в 140 миллиардов долларов.

Сообщается также, что литовская компания Ignitis Group планирует передать около 10% своей прибыли в помощь восстановлению в Украине.

В интервью Галущенко отметил, что Запад должен закрыть лазейки в санкциях по продаже Кремлем энергоносителей, иначе эта война может вообще не закончиться. Он добавил, что для помощи странам ЕС избавиться от зависимости от РФ Киев может предоставить альтернативное ядерное топливо.

"Важно не помогать России избежать санкций. Санкции эффективны только если у вас нет способа убежать, и мы видим, что россияне пытаются убежать — в некоторых случаях они находят способ. Вы пытаетесь ограничить, но и даете им вести бесконечную войну. Это стоит жизни украинцев", - подчеркнул Министр.

За время войны и действия санкций Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco отчиталась о рекордной прибыли в размере 161 миллиарда долларов за 2022 год, что на 46% больше, чем в прошлом году.

Компания Chevron Corp получила лицензию США, позволяющую второй по величине нефтяной компании США расширять добычу в Венесуэле и поставлять сырую нефть из южноамериканской страны в Соединенные Штаты.