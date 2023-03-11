ЕС потребует усиления контроля за соблюдением санкций, касающихся торговли технологиями

Европейский Союз планирует направить обращение ряду стран, по которым зафиксировали всплеск импорта технологий и других товаров из стран ЕС, которые Россия может использовать в военных целях в Украине.

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Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Экспорт полупроводников, интегральных схем и других технологий из ЕС и стран G7 в Россию значительно сократился после введения санкций и экспортного контроля. Но возрос поток в такие страны, как Турция, ОАЭ, Казахстан и государства Центральной Азии. Из этих стран в то же время вырос экспорт в РФ.

Поэтому ЕС, равно как и США, работает над выявлением и ликвидацией схем обхода санкций. Брюссель будет просить третьи страны определить, попадают ли подсанкционные товары в Россию. Запрос, предусматривающий усиление отслеживания и сбора информации о торговых потоках, будет касаться сотен товаров и технологий, подвергшихся санкциям, и которые могут быть использованы в военных целях.

Одним из результатов такой новой политики Запада может быть решение Турции, прекратившей транзит находящихся под санкциями товаров в Россию. В то же время, ранее стало известно, что нефтяные компании могут использовать Турцию для экспорта российских нефтепродуктов в обход введенных ограничений.

Напомним также, что внутри и ранского дрона нашли детали, которые изготовили 13 разных американских компаний. Еще 12 компонентов были изготовлены компаниями в Канаде, Швейцарии, Японии, Тайване и Китае.