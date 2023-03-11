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Политика
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Турция блокирует транзит товаров в Россию, подпадающих под санкции ЕС или США

Турция, Россия, обход санкций через Турцию
Турецкое судно у берегов Средиземного моря. Фото: Anadolu

В марте Турция остановила транзит подсанкционных товаров в Россию после того, как Евросоюз и США усилили давление на союзников, чтобы поддержать санкционную политику против РФ.

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Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на госслужащих, ознакомившихся с соответствующим решением правительства Турции.

Российские компании тоже начали заявлять, что система оформления грузов в Турции стала недоступной для них. Таможенная система Турции сейчас блокирует товары, следующие в Россию.

Турецкие предприниматели, занимавшиеся транзитом, отмечают, что не получали официального объявления или переходного периода.

В 2022 году экспорт Турции в Россию вырос до $9,3 млрд с $5,8 млрд годом ранее.

"Турция была одним из приютов для российских капиталов и центром поставок товаров за последний год, благодаря личным отношениям между Путиным и президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом", - считают аналитики Bloomberg.

Ранее стало известно, что нефтяные компании могут использовать Турцию для экспорта российских нефтепродуктов в обход введенных ограничений. В частности, в этой связи США расширили штат прокуроров для контроля соблюдения санкций против РФ.

Более того, Анкара получала предупреждение о том, что Турция может лишиться американского рынка, если будет помогать РФ обходить санкции.

Автор:
Вита Молодан