США разоблачили схему поддержки военно-промышленного комплекса России в обход санкций

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против 22 физических и юридических лиц в нескольких странах, связанных со схемой, разработанной для уклонения от санкций, введенных против РФ ранее.

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Об этом 1 февраля сообщила пресс-служба Минфина.

В ведомстве отметили, что за последний год министерство применило санкции к более чем 100 физическим и юридическим лицам, которые помогают обходить международные санкции и экспортный контроль.

Группу юр- и физлиц, причастных к помощи РФ в уклонении от санкций, возглавлял Игорь Зименков, поэтому в Минфине назвали систему "сеть Зименкова".

Причастные к группировке принимали участие в проектах, связанных с обороноспособностью России, в частности, поставляли российской компании высокотехнологичные устройства после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Некоторые члены "сети Зименкова" поддерживали подсанкционные государственные российские оборонные компании, в частности "Рособоронэкспорт", и государственную корпорацию "Ростех".

Организатор схемы и его сын вели прямую переписку с попавшими под санкции США российскими оборонными компаниями и принимали участие в многочисленных соглашениях по продаже российских средств кибербезопасности и вертолетов за границу.

Кроме того, "сеть Зименкова" поддержала белорусский военно-промышленный комплекс. Члены группировки получали услуги, в частности, от сингапурской компании Asia Trading & Construction PTE Limited, которая продала российские вертолеты в Латинскую Америку от имени "Ростеха", российские Texel FCG Technology 2100 Limited и GBD Limited, а также от ряда юридических лиц, которые зарегистрированы на Кипре.

Напомним, накануне Министерство финансов США признало российский ЧВК "Вагнер" транснациональной преступной организацией. Соответственно США ввели санкции против ЧВК и его глобальных союзников.