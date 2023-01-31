США перестали выдавать экспортные лицензии китайской Huawei, - СМИ

Администрация президента США Джозефа Байдена перестала выдавать американским компаниям лицензии на экспорт товаров китайской компании Huawei. Об этом пишет издание Reuters, ссылаясь на собственные источники.

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Издание пишет, что несколько лет Huawei сталкивалась с ограничениями США на экспорт товаров для 5G и других технологий, но официальные лица Министерства торговли США предоставили лицензии некоторым американским фирмам на продажу определенных товаров и технологий компании. Так, Qualcomm Inc в 2020 году получила разрешение на продажу чипов Huawei для смартфонов 4G.

Представитель Министерства торговли заявил, что официальные лица "постоянно оценивают нашу политику и правила", но не комментируют переговоры с конкретными компаниями. Huawei и Qualcomm отказались от комментариев.

Представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявил, что Китай выступает против того, чтобы Соединенные Штаты злоупотребляли слишком широким понятием национальной безопасности для необоснованного подавления китайских фирм.

Этот шаг "противоречит принципам рыночной экономики и правилам международной торговли и финансов, подрывает доверие международного сообщества к деловой среде США и является вопиющей технологической гегемонией", - заявил Мао во вторник на пресс-конференции в Пекине.

Один человек, знакомый с этим вопросом, сказал Reuters, что официальные лица США создают новую официальную политику отказа в доставке товаров в Huawei, которая будет включать товары ниже уровня 5G, в том числе товары 4G, Wi-Fi 6 и 7, искусственный интеллект, а также высокопроизводительные вычисления и облачные технологии.

Другой источник сообщил, что этот шаг, как ожидается, отразит ужесточение политики администрации Байдена по Huawei за последний год. По его словам, в лицензиях на чипы 4G, которые нельзя было использовать для 5G, которые могли быть одобрены ранее, отказывают. Ближе к концу правления Трампа и в начале правления Байдена официальные лица все еще выдавали лицензии на товары, относящиеся к 4G.

Американские официальные лица поместили Huawei в черный список в 2019 году, запретив большинству американских поставщиков поставлять товары и технологии компании, если им не предоставлены лицензии. Чиновники продолжали усиливать контроль, чтобы лишить Huawei возможности покупать или разрабатывать полупроводниковые чипы, используемые в большинстве продуктов.

Но официальные лица США предоставили лицензии, позволившие Huawei получить некоторые продукты. К примеру, поставщики Huawei получили лицензии на сумму 61 миллиард долларов для продажи гиганту телекоммуникационного оборудования с апреля по ноябрь 2021 года.

В декабре Huawei заявила, что ее общий доход составил около 91,53 миллиарда долларов, что лишь немногим меньше, чем в 2021 году, когда санкции США привели к падению продаж почти на треть.

Напомним, недавно высокопоставленный генерал США Майкл Минихен призвал американские войска готовиться к тому, что Китай может начать войну с США в 2025 году.

Недавно Китай также был возмущен визитом спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайвань. Китай заявил, что Соединенные Штаты посылают "опасные сигналы" на демократически управляемый остров, который Китай считает своим.

Си, которого переизбрали на третий срок в должности лидера правящей Коммунистической партии, контролирующая вторую по величине экономику мира, осудила иностранное вмешательство в дела Тайваня и недавно заявила, что Китай никогда не откажется от права применять силу против него.

Байден в свою очередь заявил, что "Соединенные Штаты не стремятся к конфликту с Китаем".

Кроме того, между США и КНР были разногласия относительно политики Китая в отношении Тайваня, отношений Китая с Россией и недавно попыток США предотвратить продажи своих технологий китайским компаниям.