Американський генерал попередив, що США і Китай можуть вступити у війну у 2025 році

Високопоставлений генерал США Майкл Мініхен закликав американські війська готуватися до того, що Китай може розпочати війну зі США у 2025 році. Щоправда, його прогнози ґрунтуються на інтуїції.

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Про це пише Washington Post.

Генерал, який керує транспортною та заправною авіацією американських військ, закликав своїх підлеглих прискоритися у підготовці до потенційного конфлікту з Китаєм. За його словами, лідер КНР Сі Цзіньпін вже готується до цього.

"Моя інтуїція підказує мені, що ми воюватимемо у 2025 році. Сі досягнув свого третього терміну і сформував військову раду в жовтні 2022 року. Президентські вибори на Тайвані відбудуться у 2024 році, і у Сі буде причина. Президентські вибори в США відбудуться у 2024 році році. У команди Сі є причина та можливості - все вказує на 2025 рік", - написав Мініхен у службовому листі командирам.

Він вважає, що особисто його мета - створення "зміцненої, готової, інтегрованої та гнучкої об'єднаної маневреної групи, готової боротися і перемагати".

Американський генерал закликав тисячі своїх підлеглих розібратися з особистими проблемами і активніше почати навчання.

Речник Пентагону генерал Патрік Райдер заявив, що стратегія національної оборони США чітко вказує, "що Китай є головним викликом Міністерства оборони" і що офіційні особи США працюють із союзниками та партнерами, щоб "зберегти мирний, вільний і відкритий Індо-Тихоокеанський регіон""

Водночас представник Пентагону на умовах анонімності зазначив, що заяви Мініхана "не відображають спільну точку зору Міністерства оборони США щодо Китаю".

Водночас, високопоставлені чиновники США вже деякий час попереджають, що Китай може розпочати напад на Тайвань.

Китай вважає територію Тайваню частиною своєї суверенної території, при цьому влада Тайваню вважає себе легітимним китайським урядом, називаючи материкову територію Китаю "окупованою".

Нещодавно Китай також був обурений візитом спікера Палати представників США Ненсі Пелосі до Тайваню.Китай заявив, що Сполучені Штати посилають "небезпечні сигнали" на демократично керований острів, який Китай вважає своїм.

Сі, якого переобрали на третій термін на посаді лідера правлячої Комуністичної партії, яка контролює другу за величиною економіку світу, засудив іноземне втручання у справи Тайваню і нещодавно заявив, що Китай ніколи не відмовиться від права застосовувати силу проти нього.

Байден у свою чергу заявив, що "Сполучені Штати не прагнуть до конфлікту з Китаєм".

Крім того, між США та КНР були розбіжності щодо політики Китаю відносно Тайваню, відносин Китаю з Росією та нещодавно спроб США запобігти продажу своїх технологій китайським компаніям.