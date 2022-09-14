США впровадять санкції проти Китаю у сфері технологій

Адміністрація президента США Джо Байдена планує наступного місяця розширити обмеження на постачання в Китай напівпровідників, які використовуються у галузі штучного інтелекту та засобів для виробництва мікросхем.

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Про це повідомляє Reuters.

Мінторгівлі США хоче запровадити нові обмеження, про які вже повідомило листами трьом американським компаніям — KLA Corp, Lam Research Corp і Applied Materials Inc. Листи забороняють їм експортувати обладнання для виробництва чіпів на китайські заводи без ліцензії міністерства.

Правила також кодифікують обмеження в листах Міністерства торгівлі, надісланих Nvidia Corp і Advanced Micro Devices минулого місяця з вказівками припинити поставки кількох обчислювальних мікросхем зі штучним інтелектом до Китаю, якщо вони не отримають ліцензії.

Так звані "інформовані" листи дозволяють Міністерству торгівлі обійти тривалі процеси написання правил, щоб швидко запровадити контроль, але листи стосуються лише компаній, які їх отримують.

Перетворення листів на правила розширить їх охоплення та може піддати обмеженням інші американські компанії, що виробляють подібні технології. Правила потенційно можуть стосуватися компаній, які намагаються кинути виклик домінуванню Nvidia та AMD у чіпах штучного інтелекту.

Intel Corp і такі стартапи, як Cerebras Systems, націлені на ті самі передові ринки обчислень. Intel заявила, що уважно стежить за ситуацією, тоді як Cerebras відмовився від коментарів.

Як заявив виданню представник Міністерства торгівлі США такі додаткові заходи вживаються для захисту інтересів національної безпеки США та зовнішньої політики, щоб уникнути придбання Китаєм американських технологій, які можуть бути використані у військово-промисловому комплексі.

"Стратегія полягає в тому, щоб задушити Китай, і вони виявили, що мікросхеми є перешкодою. Вони не можуть робити це, вони не можуть виготовляти виробниче обладнання", — сказав Джим Льюїс, технологічний експерт із Центру стратегічних і міжнародних досліджень.

Нещодавно США запровадили нові обмеження на продаж складних чіпів Росії та Китаю, щоб стримати розвиток країн у галузях штучного інтелекту та високопродуктивних обчислень. Тоді йшлося про продукти компаній Nvidia та AMD, що використовуються в роботі найбільших суперкомп'ютерів та систем розпізнавання обличчя та мови.