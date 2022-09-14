США введут санкции против Китая в сфере технологий

Администрация президента США Джо Байдена планирует в следующем месяце расширить ограничения на поставки в Китай полупроводников, используемых в области искусственного интеллекта и средств производства микросхем.

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Об этом сообщает Reuters.

Минторг США хочет ввести новые ограничения, о которых уже сообщило письмам трем американским компаниям — KLA Corp, Lam Research Corp и Applied Materials Inc. Письма запрещают экспортировать оборудование для производства чипов на китайские заводы без лицензии министерства.

Правила также кодифицируют ограничения в письмах Министерства торговли, отправленных Nvidia Corp и Advanced Micro Devices в прошлом месяце с указаниями прекратить поставки нескольких вычислительных микросхем с искусственным интеллектом в Китай, если они не получат лицензии.

Так называемые "информированные" письма позволяют Министерству торговли обойти длительные процессы написания правил, чтобы быстро ввести контроль, но письма касаются только получающих их компаний.

Превращение писем в правила расширит их охват и может подвергнуть ограничениям другие американские компании, производящие подобные технологии. Правила могут касаться компаний, которые пытаются бросить вызов доминированию Nvidia и AMD в чипах искусственного интеллекта.

Как заявил изданию представитель Министерства торговли США, такие дополнительные меры предпринимаются для защиты интересов национальной безопасности США и внешней политики во избежание приобретения Китаем американских технологий, которые могут быть использованы в военно-промышленном комплексе.

"Стратегия состоит в том, чтобы задушить Китай, и они обнаружили, что микросхемы препятствуют. Они не могут делать это, они не могут производить производственное оборудование", — сказал Джим Льюис, технологический эксперт из Центра стратегических и международных исследований.

Недавно США ввели новые ограничения на продажу сложных чипов России и Китая, чтобы сдержать развитие стран в области искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений. Речь шла о продуктах компаний Nvidia и AMD, используемых в работе крупнейших суперкомпьютеров и систем распознавания лица и языка.