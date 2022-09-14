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США введут санкции против Китая в сфере технологий
Администрация президента США Джо Байдена планирует в следующем месяце расширить ограничения на поставки в Китай полупроводников, используемых в области искусственного интеллекта и средств производства микросхем.
Об этом сообщает Reuters.
Минторг США хочет ввести новые ограничения, о которых уже сообщило письмам трем американским компаниям — KLA Corp, Lam Research Corp и Applied Materials Inc. Письма запрещают экспортировать оборудование для производства чипов на китайские заводы без лицензии министерства.
Правила также кодифицируют ограничения в письмах Министерства торговли, отправленных Nvidia Corp и Advanced Micro Devices в прошлом месяце с указаниями прекратить поставки нескольких вычислительных микросхем с искусственным интеллектом в Китай, если они не получат лицензии.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Так называемые "информированные" письма позволяют Министерству торговли обойти длительные процессы написания правил, чтобы быстро ввести контроль, но письма касаются только получающих их компаний.
Превращение писем в правила расширит их охват и может подвергнуть ограничениям другие американские компании, производящие подобные технологии. Правила могут касаться компаний, которые пытаются бросить вызов доминированию Nvidia и AMD в чипах искусственного интеллекта.
Как заявил изданию представитель Министерства торговли США, такие дополнительные меры предпринимаются для защиты интересов национальной безопасности США и внешней политики во избежание приобретения Китаем американских технологий, которые могут быть использованы в военно-промышленном комплексе.
"Стратегия состоит в том, чтобы задушить Китай, и они обнаружили, что микросхемы препятствуют. Они не могут делать это, они не могут производить производственное оборудование", — сказал Джим Льюис, технологический эксперт из Центра стратегических и международных исследований.
Недавно США ввели новые ограничения на продажу сложных чипов России и Китая, чтобы сдержать развитие стран в области искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений. Речь шла о продуктах компаний Nvidia и AMD, используемых в работе крупнейших суперкомпьютеров и систем распознавания лица и языка.