США ввели нові обмеження на продаж складних чіпів Росії та Китаю, щоб стримати розвиток країн у галузях штучного інтелекту та високопродуктивних обчислень.

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Про це пише The New York Times.

Зазначається, що обмеження стосуються поставок високопродуктивних моделей чіпів, що використовуються як графічні процесори.

Йдеться про продукти компаній Nvidia та AMD, що використовуються в роботі найбільших суперкомп'ютерів та систем розпізнавання обличчя та мови.

"Уряд США вказав, що нова ліцензійна вимога буде спрямована на усунення ризику того, що продукти, на які поширюється дія ліцензії, можуть бути використані або переправлені для "кінцевого використання у військових цілях" у Китаї та Росії", - заявили в компанії Nvidia.

У Nvidia підкреслили, що компанія має багато клієнтів у Китаї, але при цьому вони не експортують свою продукцію до Росії.

AMD, у свою чергу, не очікує, що нові обмеження вплинуть на них істотно.

Втім, інші компанії, окрім Nvidia та AMD, які займаються розробкою у сфері високих технологій, також отримали попередження від американської влади про те, що експорт їхньої продукції до Китаю тепер обмежений.

Зазначимо, у зв'язку з відсутністю поставок нових чіпів та західними санкціями в російському Сбербанку вигадали “геніальне рішення” - діставати чіпи зі старих неактивованих карток і вставляти у нові. Цю операцію назвали "реімплантацією".