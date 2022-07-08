В российском Сбербанке выковыривают чипы из старых банковских карт и вставляют в новые

В связи с отсутствием поставок новых чипов и западными санкциями в Сбербанке придумали “гениальное решение” - доставать чипы из старых неактивированных карт и вставлять в новые. Эту операцию назвали "реимплантацией".

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом рассказала исполнительный директор, глава отдела кибербезопасности Сбербанка Ольга Маклашина на конференции Paymentsecurity, сообщает DW.

Топ-менеджер банка объяснила, что такое решение было принято на фоне дефицита новых чипов. По ее словам, "Сбербанк" в основном работал с европейскими производителями таких технологий, но сейчас "наблюдаются сложности" с логистикой из Европы.

Кроме того, отметила Маклашина, на фоне ухода с российского рынка международных платежных систем Visa и Mastercard появился повышенный спрос на выпуск новых карт "Мир".

"Чипов стало мало, стоить стало дорого, соответственно, наши коллеги из центра эмиссии придумали решение, близкое к гениальному, — реимплантация чипов банковских карт. То есть мы начали выковыривать чипы из карточек и вставлять их в новые карты", — сказала Маклашина на конференции.

Она уточнила, что "реимплантации" чипов подвергаются только неактивированные карты, которые клиенты заказали, но не пришли за ними. При этом данные с таких чипов в процессе переустановки удаляются.

По данным Маклашиной, всего в месяц в Сбербанке накапливается 375 тысяч неактивированных карт. При этом покупка одного нового чипа обошлась бы банку в 5 евро, а "реимплантанция" для одной карты стоит лишь 1,3 евро. Процесс переустановки чипов позволил компании сэкономить миллиард, сообщила топ-менеджер.

Напомним, Евросоюз с 14 июня, отключил крупнейший российский банк Сбербанк, а также Россельхозбанк и Московский кредитный банк от межбанковской системы SWIFT в рамках шестого пакета санкций против России за агрессию против Украины.