ЕС отключает от SWIFT еще три российских банка

Евросоюз с сегодняшнего дня, 14 июня, отключает крупнейший российский банк Сбербанк, а также Россельхозбанк и Московский кредитный банк от межбанковской системы SWIFT в рамках шестого пакета санкций против россии за агрессию против Украины.

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Об этом сообщает русская служба BBC.

Отмечается, что санкции были согласованы в конце мая после длительных и напряженных консультаций между европейскими лидерами. Спустя несколько дней основная часть ограничений вступила в силу.

Представители банков, как и ранее, утверждают, что отключение от SWIFT не сильно повлияет на их работу.

В Сбербанке, как сообщают российские СМИ, заявили, что работают в обычном режиме, и отключение от SWIFT не меняет ситуации с международными расчетами.

В Московском кредитном банке отметили, что операции внутри России будут идти в штатном режиме, однако при платежах за границу сроки их проведения могут вырасти.

В Россельхозбанке также подчеркнули, что в российской банковской системе созданы необходимые условия для обеспечения бесперебойной автономной работы.

Ранее Европейский Союз отключил от международной системы SWIFT семь банков в рамках санкций в связи с вторжением России в Украину.

Напомним, что Европейский Совет по непонятным причинам изъял из утвержденного шестого пакета санкций против РФ упоминание об облачных технологиях.