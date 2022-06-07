ЕС по непонятным причинам ослабил шестой пакет санкций против РФ, - Подоляк

Речь идет о блокировании облачных технологий РФ, которые ЕС изъял из шестого пакета санкций против страны-агрессора.

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Европейский Совет по непонятным причинам изъял из утвержденного шестого пакета санкций против РФ упоминание об облачных технологиях. Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Сначала Европейский Совет объявляет о блокировании для России облачных сервисов ЕС в шестом пакете санкций. Затем редактирует сообщения, удаляя оттуда упоминания об облачных технологиях. Никаких уточнений или объяснений от официальных лиц. Мы должны усиливать санкционное давление. Не ослаблять", - отметил Подол.

Как сообщалось, 3 июня на сайте Евросовета была обнародована информация о новых санкциях против РФ, в том числе в отношении консультационных услуг, включая облачные сервисы.

Но на следующий день упоминание об облачных сервисах исчезло.

Напомним, что Новая Зеландия ввела дополнительные санкции против России.