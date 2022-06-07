Нова Зеландія вела додаткові санкції проти Росії

Нова Зеландія оголосила про додаткові санкції щодо російських державних підприємств та оборонних підприємств у відповідь на військову агресію в Україні.

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Про це йдеться на сайті Міністерства закордонних справ країни.

Серед російськоих компаній, що потрапили в новий санкційний список Нової Зеландії, "Газпром".

За словами голови МЗС Нової Зеландії Нанайї Махути, дана найбільша російська компанія і десятки військових та промислових корпорацій, що потрапили під санкції сьогодні, відіграють вирішальну роль у розпалюванні незаконної та нічим не спровокованої війни в Україні.

Вона зазначила, що компанії, які контролює уряд країни-агресора РФ Володимира Путіна, мають стратегічне значення для Росії, тому що вони забезпечують сировиною, інфраструктурою, зв'язком, транспортом, зброєю та фінансуванням.

"Однією з державних структур є "Газпром", найбільша російська компанія та ключове джерело експортних доходів Росії за рахунок продажу газу. Ми також ввели санкції проти компаній, які виробляють зброю та військові технології для путінської війни та є частиною величезного військово-промислового комплексу Росії", – додала Нанайя Махута.

Також під санкції потрапили 44 суб'єкти, зокрема шість білоруських оборонних підприємств. Новозеландцям буде заборонено мати справу із цими компаніями.

Нагадаємо, 21 березня уряд Нової Зеландії вирішив виділити Україні 3,5 млн. доларів на нелетальну зброю. Також Україна отримала захисне спорядження, зокрема, бронежилети, шоломи та жилети.