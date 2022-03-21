Нова Зеландія передасть Україні $3,5 млн на нелетальну зброю

Уряд Нової Зеландії вирішив виділити Україні 3,5 млн доларів на нелетальну зброю. Про це повідомила прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн, повідомляє RNZ.

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За словами прем'єра, питання надання допомоги вона обговорила з українським прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

"Було погоджено надати додаткові 5 млн новозеландських доларів (3,5 млн доларів) на підтримку України, включаючи внесок у цільовий фонд НАТО для надання негайної нелетальної військової допомоги, як паливо, військові пайки, засоби зв'язку та військові аптечки", — йдеться у повідомленні.

Ардерн заявила, що Нова Зеландія також відправить в Україну захисне спорядження, зокрема бронежилети, шоломи та жилети.

Як зазначає видання, загальна допомога Україні з боку Нової Зеландії становитиме понад 7,5 млн доларів.

Таким чином, загальна допомога Нової Зеландії Україні становитиме 11 мільйонів новозеландських доларів, або понад 7,5 мільйона доларів США.

Тим часом начальник повітряної оборони маршал Кевін Шорт заявив, що тактичне спорядження, яке знаходиться в Силах оборони Нової Зеландії, включає 1 тисячу 66 бронежилетів, 473 шоломи та 571 камуфляжний жилет.

Раніше повідомлялося, що керівництво Фінляндії та Норвегії вирішило надати військову допомогу Україні.

Перед цим стало відомо, що уряд Люксембургу вирішив передати Україні протитанкову зброю, військовий транспорт та інші запаси.

У свою чергу уряд Нідерландів вирішив поставити Україні 100 снайперських гвинтівок, 30 тисяч одиниць боєприпасів, 3 тисячі шоломів, 2 тисячі бронежилетів, 5 радарів виявлення ворожої артилерії та 2 радари спостереження за полем бою та 30 металошукачів.

Уряд Польщі також ухвалив постанову про безоплатну передачу Збройним Силам України військового обладнання.

У січні Україна отримала протитанкову зброю від Великої Британії.

Крім цього, Україна неодноразово отримувала військову допомогу від США і Естонії.