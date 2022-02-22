Нидерланды предоставят украинской армии летальное оружие

Правительство Нидерландов решило поставить Украине товары военного назначения. Об этом сообщил посол Украины в Нидерландах Максим Кононенко, передает “Укринформ”.

По информации агентства, это решение было принято 18 февраля в ответ на запрос Украины о предоставлении военной помощи в результате угрозы вторжения Российской Федерации.

В частности, Нидерланды предоставят Украине 100 снайперских винтовок, 30 тысяч единиц боеприпасов, 3 тысячи шлемов, 2 тысячи бронежилетов, 5 радаров обнаружения вражеской артиллерии и 2 радара наблюдения за полем боя и 30 металлоискателей.

Также в Украину могут направить нидерландских военных для участия в учениях, проведении консультаций и тренировках.

“Чрезвычайно важна резолюция о предоставлении Украине оружия, ведь в этом вопросе Нидерланды изменили свою позицию на 180 градусов. Совсем недавно эта страна, подобно Германии, считала, что поставки оружия – слишком сильная заангажированность в конфликте. Однако откровенная агрессия привела к изменению оценок ситуации”, – заявил Кононенко.

Ранее правительство Польши приняло постановление о безвозмездной передаче Вооруженным силам Украины военного оборудования.

Перед этим польское правительство одобрило запрос Украины на передачу военной помощи. Украинская сторона получит зенитно-ракетные комплексы Piorun и боеприпасы.

В январе Украина получила противотанковое оружие от Великобритании.

Кроме этого, Украина неоднократно получала военную помощь от США и Эстонии.