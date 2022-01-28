"Четвертая птичка": в Украину прибыла партия боеприпасов от США

Вечером 28 января в Украину прибыл четвертый самолет с партией боеприпасов, которую США отправили в рамках военно-технической помощи. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.

В этот раз самолет доставил в Украину 81 тонну боеприпасов различного калибра.

"4-я птица доставила в Украину 81 тонну боеприпасов различного калибра. На следующей неделе ждем очередные самолеты с военно-технической помощью для усиления обороноспособности", — сказал Резников.

Четвертая партия военной помощи от США. Фото: Twitter Резникова

Напомним, Украина получила третью партию летального вооружения от США 25 января. Тогда США отправили в Украину военную помощь на сумму 200 миллионов долларов. Известно, что в Украину, в том числе, доставили 300 противотанковых ракет Javelin.

Предыдущие две партии Украина получила 22 и 23 января. Первый раз военная помощь включает в себя почти 100 тонн летального оружия и снаряжения, в том числе боеприпасы для ВСУ на линии фронта.

Во второй раз Украина получила более 80 тонн оружия для усиления обороноспособности.

Кроме того, США разрешили своим союзникам поставлять оружие Украине. Первыми решили воспользоваться этим правом страны Балтии, которые уже официально заявили, что отправят противотанковые ракетные комплексы Javelin и ракеты других видов.