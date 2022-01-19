Украина получила противотанковое оружие от Великобритании (ФОТО)

Великобритания передала Украине противотанковые средства для защиты от потенциального вторжения России. Вооруженные силы получили оружие 18 января, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

В ведомстве отмечают, что ВСУ будут использовать средства исключительно в оборонных целях.

"Эта помощь будет использована для защиты наших войск, для защиты критической инфраструктуры и для защиты мирного населения от любых проявлений, любых действий, которые смогут привести к эскалации", — подчеркнул заместитель министра обороны по европейской интеграции Анатолий Петренко.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес ранее сообщал, что британские военнослужащие персонально проведут краткое обучение по применению этих комплексов.

Ранее в Эстонии заявили, что планируют передать Украине ракеты и гаубицы. Но прежде чем окончательно принять решение, Минобороны должно получить разрешение от США, Финляндии и Германии. Дело в том, что в этих странах или изготовили оружие, или владели им.

В то же время другие европейские союзники опасаются поставлять в Украину вооружение. В частности, Германия препятствует закупкам Украиной оружия через Агентство НАТО по поддержке и поставке.