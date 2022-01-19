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Украина получила противотанковое оружие от Великобритании (ФОТО)
Великобритания передала Украине противотанковые средства для защиты от потенциального вторжения России. Вооруженные силы получили оружие 18 января, сообщает пресс-служба Министерства обороны.
В ведомстве отмечают, что ВСУ будут использовать средства исключительно в оборонных целях.
"Эта помощь будет использована для защиты наших войск, для защиты критической инфраструктуры и для защиты мирного населения от любых проявлений, любых действий, которые смогут привести к эскалации", — подчеркнул заместитель министра обороны по европейской интеграции Анатолий Петренко.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес ранее сообщал, что британские военнослужащие персонально проведут краткое обучение по применению этих комплексов.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Ранее в Эстонии заявили, что планируют передать Украине ракеты и гаубицы. Но прежде чем окончательно принять решение, Минобороны должно получить разрешение от США, Финляндии и Германии. Дело в том, что в этих странах или изготовили оружие, или владели им.
В то же время другие европейские союзники опасаются поставлять в Украину вооружение. В частности, Германия препятствует закупкам Украиной оружия через Агентство НАТО по поддержке и поставке.