В Украину прибыла первая партия летального оружия из США

Утром 22 января в Украину прибыла первая из нескольких партий пакета военной помощи от США на сумму 200 млн долларов, выделение которой санкционировал президент США Джо Байден в декабре 2021 года.

Об этом сообщила пресс-служба посольства США в Киеве.

Военная помощь включает в себя почти 100 тонн летального оружия и снаряжения, в том числе боеприпасы для ВСУ на линии фронта, сообщает американское посольство.

Фото: пресс-служба посольства США в Киеве

"Эта помощь, включающая около 200 тыс. фунтов (около 90 тонн - Delo.ua) летального оружия, в том числе боеприпасы для защитников Украины на линии фронта, демонстрирует жесткую приверженность Соединенных Штатов суверенному праву Украины на самооборону", - говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба посольства США в Киеве

Дипломаты также рассказали, что в прошлом году Соединенные Штаты оказали Украину помощи в сфере безопасности на сумму более 650 млн долларов. А начиная с 2014 года наша страна получила такой помощи на сумму 2,7 млрд долларов.

"Соединенные Штаты продолжат оказывать такую помощь для поддержки Вооруженных сил Украины, поддерживая их в защите суверенитета и территориальной целостности Украины от российской агрессии", – подчеркнули в посольстве.

Кроме того, в ведомстве отметили, что как сообщил президент США Джозеф Байден президенту РФ Владимиру Путину, "в случае дальнейшего вторжения России в Украину Соединенные Штаты предоставят Украине гораздо больше оборудования для обороны в дополнение к уже предоставленному".

Ранее сообщалось, что США передадут Украине боевые вертолеты Ми-17, которые ранее предназначались Афганистану. Подобное вооружение должно создать потенциальный щит от разрушительных бомбардировок РФ и электромагнитных атак, которые, вероятно, будут идти вместе с любым наступлением на Украину.

Кроме того, США разрешили своим союзникам поставлять оружие Украине. Первыми решили воспользоваться этим правом страны Балтии, которые уже официально заявили, что отправят противотанковые ракетные комплексы Javelin и ракеты других видов.

В конце 2021 года президент США Джозеф Байден подписал Закон о полномочиях в области национальной обороны (NDAA) на 2022 год, который предусматривает расходы на оборону в размере 770 миллиардов долларов. Закон о полномочиях в области национальной обороны предусматривает выделение 300 миллионов долларов для содействия безопасности Украины — средства будут потрачены на поддержку ВСУ.