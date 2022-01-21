Страны Балтии отправят в Украину комплексы Javelin и ракеты Stinger

Министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы выступили с совместным заявлением в поддержку Украины. Они отметили, что США предоставили разрешение на поставки оружия для защиты от агрессии РФ. Об этом сообщает сайт Министерства обороны Эстонии.

"Сегодня Украина находится на переднем крае отделения Европы от военного конфликта с Россией. Посмотрим правде в глаза — война в Украине продолжается, и важно всячески поддерживать Украину, чтобы она могла противостоять агрессору", —заявил министр обороны Эстонии Калле Лаанет.

Страны Балтии передадут Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin, ракеты "земля-воздух" Stinger и оборудование для укрепления оборонного потенциала.

"Эстония, Латвия и Литва работают со своими союзниками, чтобы быстро доставить Украине помощь в сфере безопасности", — говорится в заявлении.

Министры обороны стран Балтии также надеются, что Украина никогда не будет нуждаться в реальном применении этих систем вооружений, и что РФ изменит свою агрессивную позицию.

Противотанковые средства для защиты от потенциального вторжения России уже передала Украине Великобритания. Британские военнослужащие проведут краткое обучение по применению этих комплексов.

В Эстонии еще раньше заявляли, что планируют передать Украине ракеты и гаубицы. Но прежде чем окончательно принять решение, Минобороны должно было получить разрешение от США, Финляндии и Германии. Дело в том, что в этих странах или изготовили оружие, или владели им. Теперь разрешение от США получено.

Но другие европейские союзники опасаются поставлять в Украину вооружение. В частности, Германия препятствует закупкам оружия через Агентство НАТО по поддержке и поставке.