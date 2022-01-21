Испания отправила в Средиземное и Черное море военные корабли

Испания направила военные корабли для поддержки сил НАТО в Средиземном и Черном море из-за наращивания российских войск на границе с Украиной.

Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес, передает Reuters.

По ее словам, Россия не может указывать ни одной стране, что ей делать, поэтому НАТО будет беречь и защищать суверенитет любой страны, которая может или хочет присоединиться к НАТО.

В издании отмечают, что тральщик уже в пути, а фрегат отплывет в течение трех-четырех дней.

Мадрид также рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию.

Напомним, Великобритания передала Украине противотанковые средства для защиты от потенциального вторжения России.

Ранее в Эстонии заявили, что планируют передать Украине ракеты и гаубицы. Но прежде, чем окончательно принять решение, Минобороны должно получить разрешение от США, Финляндии и Германии. Дело в том, что в этих странах или изготовили оружие, или владели им.