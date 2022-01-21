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Политика
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Испания отправила в Средиземное и Черное море военные корабли

Мадрид также рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию
Фото: 9 годин тому Then24

Испания направила военные корабли для поддержки сил НАТО в Средиземном и Черном море из-за наращивания  российских войск на границе с Украиной.

 

Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес, передает Reuters.

По ее словам, Россия не может указывать ни одной стране, что ей делать, поэтому НАТО будет беречь и защищать суверенитет любой страны, которая может или хочет присоединиться к НАТО.

В издании отмечают, что тральщик уже в пути, а фрегат отплывет в течение трех-четырех дней.

Мадрид также рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию.

Напомним, Великобритания передала Украине противотанковые средства для защиты от потенциального вторжения России. 

Ранее в Эстонии заявили, что планируют передать Украине ракеты и гаубицы. Но прежде, чем окончательно принять решение, Минобороны должно получить разрешение от США, Финляндии и Германии. Дело в том, что в этих странах или изготовили оружие, или владели им.

Автор:
Дмитрий Нарожный