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Испания отправила в Средиземное и Черное море военные корабли
Испания направила военные корабли для поддержки сил НАТО в Средиземном и Черном море из-за наращивания российских войск на границе с Украиной.
Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес, передает Reuters.
По ее словам, Россия не может указывать ни одной стране, что ей делать, поэтому НАТО будет беречь и защищать суверенитет любой страны, которая может или хочет присоединиться к НАТО.
В издании отмечают, что тральщик уже в пути, а фрегат отплывет в течение трех-четырех дней.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Мадрид также рассматривает возможность отправки истребителей в Болгарию.
Напомним, Великобритания передала Украине противотанковые средства для защиты от потенциального вторжения России.
Ранее в Эстонии заявили, что планируют передать Украине ракеты и гаубицы. Но прежде, чем окончательно принять решение, Минобороны должно получить разрешение от США, Финляндии и Германии. Дело в том, что в этих странах или изготовили оружие, или владели им.