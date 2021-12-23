Путин допустил, что Украина готовит военную операцию на Донбассе

Президент России Владимир Путин допускает, что нагнетание ситуации вокруг возможности ее войны с Украиной и последующих из-за этого небывалых санкций против РФ происходит из-за вероятной подготовки украинскими властями новой операции по взятию под контроль всего Донбасса силовым путем. Об этом он заявил на годовой пресс-конференции.

Путин, в частности, припомнил, что предыдущие попытки решить вопрос Донбасса силой привели к поражению украинских войск и заключению Минских соглашений.

"Дважды предприняли попытку украинские власти с помощью силы решить вопрос на Донбассе. Хотя уговаривали не делать этого. Я вот лично уговаривал Порошенко: только не военная операция. "Да, да..." И начал. Результат — окружение, потери и Минские соглашения. Они хорошие или нет? Я считаю, что единственно возможные. Проблема в чем? Не хотят исполнять", — отметил он.

В этом контексте российский президент также выразил недовольство принятием в Украине закона о коренных народах, под которыми подразумеваются крымские татары и малочисленные народы Крыма — караимы и крымчаки, а также закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

"Приняли закон о коренных народах, объявили русских, проживающих на их собственной территории, некоренным народом, так же, как и поляков, венгров, румын, отсюда и противоречия в межгосударственных отношениях Украины с этими странами. Они их не выпячивают, но они есть. Потом [закон] о языке. Просто выдавливают русских, русскоязычное население с их исторической территории", — считает Путин.

По словам главы РФ, нынешнюю риторику о возможной войне можно трактовать как попытку удержания России от вмешательства в противостояние на Донбассе, и на это российская сторона вынуждена реагировать.

"Теперь нам говорят: война, война, война. Складывается впечатление, что, может быть, готовят третью военную операцию. И нас заранее предупреждают: не вмешивайтесь, не защищайте этих людей, а вмешаетесь и будете защищать — такие-то и такие-то новые санкции последуют. И готовятся, может быть, к этому. Это первый вариант, на который мы должны реагировать и, думая об этом, что-то делать", — заявил Путин.

В то же время он допустил, что за этим стоит лишь политика враждебных России сил по созданию максимального напряжения для нее через поддержку Украины поставками оружия с возможным силовым решением вопроса Донбасса и Крыма когда-то в будущем.

"Второй вариант — это создание на этой территории такой "Антироссии" с постоянной накачкой ее современным оружием, с промыванием мозгов населению. Вы представляете, как в исторической перспективе Россия должна жить дальше все время с оглядкой, что там происходит, какие новые системы вооружения поставлены? А потом под прикрытием этих новых систем вооружения толкнут радикалов и на решение вопроса в Донбассе вооруженным путем, и по Крыму", — сказал Путин.

Он подчеркнул, что РФ должна думать об обеспечении своей безопасности на ближайшую перспективу, и дал понять, что придется "жить все время с оглядкой, что там будет и когда долбанут".

По словам Путина, для решения этого вопроса он и предложил в ходе видеовстречи с президентом США Джозефом Байденом 7 декабря назначить ответственных за выработку решений, после чего Россия и разработала и опубликовала проекты соглашений с НАТО и США об обеспечении взаимной безопасности.

"Без всяких хитростей мы просто прямо поставили вопрос, что никакого движения НАТО на Восток дальше быть не должно. Мяч на их стороне, они должны нам что-то ответить. В целом мы видим пока положительную реакцию. Американские партнеры говорят нам, что они готовы к началу этой дискуссии, этих переговоров в самом начале года в Женеве. Представители с обеих сторон назначены. Надеюсь, что развитие ситуации пойдет именно по этому пути", — заявил российский президент.

Кроме того, в ответ на вопрос о том, каково ему будет отдавать приказ стрелять в украинских солдат в случае войны, Путин посоветовал спросить у руководства Украины, каково ему ежедневно отдавать "приказы стрелять по Донбассу", хотя сразу же заявил, что якобы решения об обстрелах теперь принимают "полевые командиры".

"У нас некоторое время назад были достигнуты договоренности о том, что приказ на ответный огонь в случае огня с одной стороны могут отдать только вышестоящие руководители, вплоть до министерств соответствующих — в одном случае Донецк и Луганск, в другом случае — Киев. Для чего было принято это решение? Чтобы прекратить обстрелы вообще. Киевские власти потом взяли и отменили это решение, передав право принятия решения на уровень полевых командиров. И все возобновилось", — посетовал он.

Хотя от прямого ответа на вопрос о гипотетической стрельбе по украинской армии российский президент ушел и переадресовал его украинской стороне, он сделал уточнение, что речь идет о стрельбе по собственным гражданам.

"Спросите их, зачем они это сделали и как они смогли это сделать — отдавать приказ стрелять по своим гражданам, если они считают проживающих в Донбассе людей своими гражданами, а не чужими", — подчеркнул Путин.

В контексте урегулирования конфликта на Донбассе российский руководитель заявил, что это должны решать лишь местные жители, а он видит роль России в этом только в качестве посредника.

"Будущее Донбасса должны определять люди, которые живут на Донбассе. Вот и все. По-другому быть не может. Мы свою роль видим в том, чтобы быть посредниками в создании наилучших условий для определения будущего людей, которые проживают на этой территории. Есть ли проблемы? Да. Потому что в соответствии с Минскими соглашениями Россия является посредником, а нас хотят сделать стороной конфликта. В Минских соглашениях такого нет, и мы на это не соглашались", — указал он.

Путин подчеркнул, что в Минских соглашениях написано, что Украина должна внести изменения в Конституцию и обеспечить, по сути, автономию, провести выборы и объявить амнистию.

"Что мы видим в проекте закона о переходном периоде? Вместо выборов —военная администрация, вместо амнистии — люстрация, вместо решения политических вопросов — возвращение войск в места постоянной дислокации, ну, то есть ввести войска на эти территории без всяких политических процессов, без всяких выборов", — сказал он.

Глава российского государства в этой связи посетовал на то, что украинская сторона отказывается контактировать с теми, кого он считает представителями Донбасса.

"Где изменения в Конституцию? При этом там написано, что они должны быть согласованы с представителями "ДНР" и "ЛНР". Я прекрасно помню, потому что принимал участие в выработке этих решений. Так не только не согласовывают, не только не выносят никаких предложений об изменении в Конституцию, а отказываются вообще разговаривать с представителями Донбасса", — сказал он.

По словам Путина, когда Минские соглашения заключались, украинская сторона якобы сама настаивала на том, "чтобы представители Донбасса подставили под этим документом свои подписи".

"И там стоят эти подписи. Должен честно сказать: они отказывались, нам пришлось с ними поработать, чтобы убедить их в том, чтобы поставить эти подписи. Они поставили. Теперь с ними отказываются разговаривать, объявляют их террористами", — добавил российский президент.

Он также подтвердил высказанную ранее его соратником и экс-президентом РФ Дмитрием Медведевым позицию, что Россия отказывается иметь дело с украинским президентом Владимиром Зеленским, который пришел к власти на обещаниях решить конфликт на Донбассе мирным путем, но полностью изменил свои позиции, возглавив страну.

"Отвечая на запрос людей о мире, президент Зеленский пришел к власти. И вместо того, чтобы исполнять [Минские соглашения], подпал, как и прежние руководители, под влияние радикальных элементов, как на Украине говорят, нациков. Мы-то хотим выстроить добрососедские отношения с Украиной, причем, что называется, любой ценой — идем на все практически. Но как можно выстроить отношения с сегодняшним руководством с учетом того, что они делают? Практически невозможно", — заявил он.

В то же время Путин заявил, что в Украине есть силы, которые хотят выстраивать с РФ добрососедские отношения, но посетовал на их преследование.

"Мы готовы работать с теми силами, которые хотели бы выстроить отношения с Россией в добрососедском ключе. Что происходит с этими силами? Внесудебные расправы, санкции против своих граждан, что противоречит закону и Конституции Украины, или просто убийства на улице. Убили на улице — не ищет никто вообще... То есть у нас нет шансов работать с теми людьми, которые хотят выстраивать отношения. Их уничтожают, этих людей, которые хотят с нами работать. Вот в чем проблема", — заключил президент РФ.

Напомним, что 20 декабря министр обороны России Сергей Шойгу заявил о подготовке украинской стороной некой провокации в Донецкой области, для чего в подконтрольные ей города Авдеевка и Лиман уже якобы доставлены емкости с неизвестными пока химикатами. Также он заявил о размещении в Донецкой области бойцов американской частной военной компании, оборудующих огневые позиции в жилых домах и обучающих украинские Силы специальных операций. Власти Украины и США эти заявления опровергли.

Отметим, что 1 декабря, после того как Зеленский заявил, что украинские власти должны пойти на прямые переговоры с Россией, чтобы остановить войну на Донбассе, глава Госдепартамента США Энтони Блинкен после встречи с министрами иностранных дел стран НАТО в Риге выступил с заявлением о подготовке Россией крупномасштабной военной операции против Украины, которая должна последовать как раз за некой провокацией.

При этом еще 21 ноября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что "нельзя исключать" провокаций, которые якобы станут поводом обвинить Россию в нападении на Украину.