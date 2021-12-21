У Байдена изучают возможности помощи украинским партизанам в случае оккупации Украины Россией — СМИ

Администрация президента США Джозефа Байдена изучает, может ли и как именно его страна поддержать антироссийский мятеж в Украине, если президент России Владимир Путин примет решение о полномасштабном вторжении в Украину с захватом значительной части ее территории.

Об этом сообщает в своей статье для The Washington Post журналист и писатель Дэвид Игнатиус со ссылкой на информированный источник среди американских чиновников.

По его словам, рассматриваются способы предоставления оружия и другой поддержки украинским военным для сопротивления вторжению российских войск, а также аналогичная материально-техническая поддержка повстанческим группам, если Россия свергнет украинское правительство и начнется партизанская война.

Отмечается, что США могут предоставить, в частности, переносные зенитно-ракетные комплексы. Автор указывает, что поставка ЦРУ ПЗРК "Стингер" в свое время оказала разрушительное воздействие на советские войска во время войны в Афганистане (1979-1989).

По словам Игнатиуса, созданная при администрации группа, в которую входят представители ЦРУ и других ключевых ведомств США, сейчас изучает, как были организованы антисоветские повстанческие движения в Афганистане, движения против поддерживаемых Россией сил в Сирии, а также против самих США в Ираке и том же Афганистане.

В состав группы входят юристы, изучающие способы оказания какой-либо помощи украинскому повстанческому движению без нарушения законов США или международного права.

По информации журналиста, основная цель администрации Байдена — понести в случае вторжения РФ в Украину издержки, исключающие прямое участие американских войск в войне.

При этом он отмечает, что с военной точки зрения украинская армия сейчас не может сравниться с российскими войсками, но она стала в полтора раза больше, чем в 2014 году, когда Россия захватила Крым.

Кроме того, по его словам, с 2014 года около 500 тысяч украинцев прошли определенную подготовку для возможной борьбы в рядах ополчения, и не менее 1 млн единиц оружия сейчас находятся в Украине в частных руках.

Игнатиус утверждает, что американские специалисты по планированию обсуждают организацию сети тайников с оружием и другие логистические инструменты, которые могут поддержать повстанческое движение в случае вторжения России.

Он также указывает, что некоторое количество представителей сил специальных операций США консультировали украинцев в составе находящейся в Украине группы из около 150 военных советников, а также отмечает, что у ЦРУ есть военизированное подразделение, имеющее опыт организации повстанческих движений в Афганистане и Сирии.

Отметим, что 17 декабря Россия опубликовала проект соглашения с НАТО о взаимных гарантиях безопасности, запрещающего расширение альянса, в том числе за счет Украины. Также РФ предложила США заключить отдельный двусторонний договор по этим же вопросам.

В Белом доме заявили, что обсуждают предложение с европейскими партнерами по НАТО, но не намерены идти на компромисс по ключевым принципам, включая право всех стран определять свою внешнюю политику без вмешательства извне.

Напомним, что президент США Джозеф Байден 7 декабря провел видеовстречу с президентом РФ Владимиром Путиным, поводом и предметом обсуждения в ходе которой стала широко растиражированная в СМИ и представителями стран НАТО информация о скоплении российских войск возле украинских границ.

После общения с Путиным Байден пригрозил, что в случае масштабного вторжения в Украину США применят против РФ беспрецедентные экономические санкции. Отвечая на вопрос о возможности размещения американских войск в Украине, Байден сказал, что "это не обсуждается", но добавил, что дальнейшие действия будут зависеть от "того, что остальные страны НАТО готовы сделать".