«Экономические последствия, которых никогда еще не было", — Байден предупредил Путина по поводу Украины

Президент США Джозеф Байден заявил лидеру РФ Владимиру Путину во время видеосаммита, что в случае вторжения российских войск в Украину США применят жесткие санкции. Об этом он сказал журналистам во время пресс-конференции в среду, 8 декабря, перед Белым домом, сообщает ABC News.

«Я был очень прямолинеен. Не было резких слов. Это было вежливо, но я четко дал понять: если он на самом деле вторгнется в Украину, будут серьезные экономические последствия, которых никогда еще не было", - сказал Байден журналистам.

Отвечая на вопрос о возможности размещения американских войск в Украине, Байден сказал, что «это не обсуждается». Но затем добавил, дальнейшие действия будут зависеть от «того, что остальные страны НАТО готовы сделать».

«Идея США о применении силы в одностороннем порядке для противодействия вторжению России в Украину сейчас не актуальна», — заметил лидер США.

По словам Байдена, он «дал понять» Путину, что США «предоставят Украине оборонительный потенциал» и «укрепят присутствие в странах НАТО».

Напомним, во вторник, 7 декабря, президенты России и США Владимир Путин и Джозеф Байден провели переговоры в формате видеоконференции — их встреча длилась около двух часов. Лидеры государств общались об Украине. Байден еще раз подтвердил свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и призвал Путина к деэскалации, а также к возвращению к дипломатии.

Американский лидер планировал позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому после видеосаммита, но затем перенес запланированный разговор на четверг, 9 декабря.