Байден и Путин провели переговоры: президент США готов ответить в случае военной эскалации

Президенты России и США Владимир Путин и Джозеф Байден провели переговоры в формате видеоконференции — их встреча длилась около двух часов. Беседа прошла в закрытом от прессы режиме. В Кремле отметили, что линия, по которой общались главы двух государств, была создана еще при предыдущих администрациях, но сегодня использовалась впервые.

В частности, Белый дом в пресс-релизе после переговоров отметил — Байден озвучил Путину обеспокоенность США и европейских союзников наращиванием российских сил возле украинской границы. Президент США дал понять что он ответит решительными экономическими и иными мерами на военную эскалацию. Байден еще раз подтвердил свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, призвав к деэскалации и возвращению к дипломатии. В сообщении отмечается — президенты поручили своим командам продолжить диалог по Украине.

Ранее российская сторона опубликовала кадры приветствия двух лидеров, на которых Путин произносит "Приветствую вас, господин президент!", после чего ему к связи подключается Байден.

"Привет. Рад видеть вас снова. К сожалению, в прошлый раз нам не удалось увидеться на G20, надеюсь, в следующий раз мы встретимся лично", - отметил американский президент.

Отметим, что перед этим пресс-служба Байдена анонсировала, что в ходе общения по защищенной видеосвязи с Путиным он намерен обсудить ряд тем в отношениях между США и Россией, включая стратегическую стабильность, вопросы кибербезопасности и региональные вопросы.

В частности, американский президент собирался выразить обеспокоенность США военной деятельностью России на границе с Украиной и подтвердить поддержку его страной суверенитета и территориальной целостности Украины.

Отметим, что ранее, как передает ТАСС, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что от беседы его шефа с Байденом не стоит ждать прорывов. По его словам, это "рабочий разговор, который осуществляется в очень сложный период", когда в Европе наблюдается "экстраординарная эскалация напряженности", потому общение двух президентов само по себе является хорошим фактом, даже без всяких прорывов.

По словам пресс-секретаря Кремля, россия "никогда ни на кого не собиралась нападать, но у нее есть свои озабоченности, свои красные линии". Песков отметил, что Путин в разговоре с Байденом готов выслушать его озабоченности и дать разъяснения.

Он также заявил, что Путин на переговорах с Байденом не намерен предлагать ему присоединиться к "нормандской четверке" (Германия, Россия, Украина, Франция).

Ранее в текущем году Путин и Байден, вступивший в должность 20 января, уже трижды общались в телефонном режиме, а в июне в швейцарской Женеве состоялась их личная встреча - так что это уже пятый разговор двух лидеров.

Напомним, что накануне перед беседой с Путиным Байден пообщался с президентом Франции Эммануэлем Макроном, пока еще действующим канцлером Германии Ангелой Меркель, премьер-министром Италии Марио Драги и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Напомним, что с президентом Украины Владимиром Зеленским Байден не разговаривал. Вместо него с ним накануне поговорил глава Государственного департамента Энтони Блинкен. В то же время ожидается, что Байден созвонится с Зеленским уже после того, как пообщается с Путиным 7 декабря.

Отметим также, что 1 декабря Блинкен после встречи с министрами иностранных дел стран НАТО в Риге выступил с заявлениями о подготовке Россией крупномасштабной военной операции против Украины, которая должна последовать за некой провокацией, на которую призвал Украину не поддаваться.