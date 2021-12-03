США готовят комплексные меры, чтобы помешать России вторгнуться в Украину, — Байден

Президент США Джозеф Байден 3 декабря заявил, что готовит комплексные меры, призванные не допустить российской агрессии в отношении Украины. Об этом сообщает Reuters.

"Я собираю то, что я называю всеобъемлющим и значимым набором инициатив, чтобы господину Путину было очень и очень трудно идти вперед и делать то, что, опасаюсь, он собирается делать", — сказал Байден.

Он сообщил, что его администрация постоянно контактирует с Украиной и европейскими союзниками по поводу возможного военного вторжения в Украину.

Президент подчеркнул, что США вместе с союзниками готовы использовать ряд инструментов для противодействия действиям России и президента РФ Владимира Путина. По его словам, США не будут колебаться, если возникнет необходимость использовать эти и другие инструменті в будущем.

Американская разведка раскрыла планы России о возможном вторжении в Украину. Вашингтон передал Евросоюзу карты, на которых показано наращивание российских войск и артиллерии для подготовки к быстрому и крупномасштабному вторжению в Украину из разных мест.

В свою очередь Путин отрицает какое-либо намерение вторжения. В то же время он рад тревоге в ЕС, так как считает ее свидетельством того, что его действия привлекли внимание США и их союзников.

По данным украинской разведки, Россия планирует вторжение в Украину на зиму 2022 год. ГУР выявило концентрацию более 92 тысяч российских военнослужащих у границ с Украиной.

В свою очередь главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Украина может не рассчитывать на военную помощь ЕС в конфликте с Россией.