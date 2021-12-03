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США готовят комплексные меры, чтобы помешать России вторгнуться в Украину, — Байден
Президент США Джозеф Байден 3 декабря заявил, что готовит комплексные меры, призванные не допустить российской агрессии в отношении Украины. Об этом сообщает Reuters.
Он сообщил, что его администрация постоянно контактирует с Украиной и европейскими союзниками по поводу возможного военного вторжения в Украину.
Президент подчеркнул, что США вместе с союзниками готовы использовать ряд инструментов для противодействия действиям России и президента РФ Владимира Путина. По его словам, США не будут колебаться, если возникнет необходимость использовать эти и другие инструменті в будущем.
Американская разведка раскрыла планы России о возможном вторжении в Украину. Вашингтон передал Евросоюзу карты, на которых показано наращивание российских войск и артиллерии для подготовки к быстрому и крупномасштабному вторжению в Украину из разных мест.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В свою очередь Путин отрицает какое-либо намерение вторжения. В то же время он рад тревоге в ЕС, так как считает ее свидетельством того, что его действия привлекли внимание США и их союзников.
По данным украинской разведки, Россия планирует вторжение в Украину на зиму 2022 год. ГУР выявило концентрацию более 92 тысяч российских военнослужащих у границ с Украиной.
В свою очередь главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Украина может не рассчитывать на военную помощь ЕС в конфликте с Россией.