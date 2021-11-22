Разведка США выяснила планы России по вторжению в Украину

Американская разведка раскрыла планы Российской Федерации о возможном вторжении в Украину. США предоставили европейским партнерам соответствующие данные. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на слова людей, знакомых с разведданными.

Вашингтон передал Евросоюзу карты, на которых показано наращивание российских войск и артиллерии для подготовки к быстрому и крупномасштабному вторжению в Украину из разных мест, если президент РФ Владимир Путин решит вторгнуться.

США передали эти данные, чтобы подтвердить свои предположения о планах России и убедить европейских лидеров усилить свои дипломатические методы по сдерживанию Путина от любого вторжения.

"В информации излагается сценарий, при котором войска будут переходить в Украину из Крыма, границы с Россией и через Беларусь, при этом около 100 батальонных тактических групп — потенциально около 100 000 солдат — будут передавать информацию о том, как проходит операция на обширной территории и подготовка к потенциально длительной оккупации", — говорится в статье.

По информации разведки США, примерно половина тактических групп уже заняла свои позиции, и любое вторжение будет поддержано авиацией. По словам лиц из американской разведки, Москва также призвала десятки тысяч резервистов в беспрецедентном для постсоветских времен масштабе.

Они объяснили, что роль резервистов в любом конфликте будет заключаться в обеспечении безопасности территории на более позднем этапе после того, как тактические батальоны проложат путь. При этом Россия публично не объявила о призыве резервистов.

"США также поделились информацией о росте дезинформации, направленной против Киева, и что Москва наняла агентов, чтобы попытаться посеять дестабилизацию внутри Украины", — рассказали в американской разведке.

В свою очередь Путин отрицает какое-либо намерение вторжения. В то же время он рад тревоге в ЕС, так как считает ее свидетельством того, что его действия привлекли внимание США и их союзников, которых он обвинил в том, что они недостаточно серьезно относятся к "красной линии" России над Украиной.

Американская разведка добавила, что они не считают, что война неизбежна, и даже не говорят, что они точно знают, что Путин серьезно к ней относится. Представители службы сказали, что, вероятно, президент РФ еще не решил, что делать.

Напоминаем, украинская разведка сообщила, что Россия планирует вторжение в Украину на зиму 2022 год. ГУР выявило концентрацию более 92 тысяч российских военнослужащих у границ с Украиной.

РФ начала активно стягивать войска к границе с Украиной в октябре. Американские СМИ сообщали, что официальные лица США наблюдали "необычные перемещения" техники и военных в западном регионе РФ.

Обострение ситуации началось после того, как 26 октября украинские военные подтвердили, что они использовали дрон турецкого производства на Донбассе. Киев впервые применил эту технологию в бою, что вызвало протесты Москвы.