Россия планирует вторжение в Украину на зиму 2022 года - разведка

Россия сконцентрировала более 92 тыс. военнослужащих у границ с Украиной и готовится атаковать до конца января-начала февраля 2022 года.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью Military Times.

Глава ГУР отметил, что атака, вероятно, будет включать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки с последующими десантными ударами на востоке, десантными нападениями в Одессе и Мариупуле, а также меньшим вторжением через Беларусь.

Кирилл Буданов подчеркнул, что масштабные российские военные учения «Запад-2021», прошедшие ранее в этом году, показали, что Россия может одновременно перебросить более 3500 военнослужащих воздушно-десантных и специальных операций.

Буданов подчеркнул, что Кремль планирует нападение, которое должно стать значительно масштабнее любых действий российских войск с 2014 года, когда погибли более 14 тысяч украинцев.

Он отметил, что Россия наращивает потенциал для нападения: увеличивает численность войск и вооружения во временно оккупированном Крыму, устанавливает возле границ системы баллистических ракет малой дальности "Искандер" и другие виды оружия.

Киев сейчас просчитывает разные сценарии, как может развиваться потенциальная атака России, учитывая, что страна окружена многочисленными российскими тактическими группами.

Глава ГУР отметил, что вторжение последует после психологической атаки. По его словам, эти усилия включают организованные Россией протесты противников вакцинации от коронавируса. Также РФ попытается разжечь беспорядки, связанные с экономикой, энергоснабжением и делом о срыве захвата наемников ЧВК "Вагнера", говорит Буданов.

По словам Кирилла Буданова, российские психологические операции используются, чтобы показать, что украинская власть якобы "предала народ".

"Они хотят разжечь беспорядки посредством протестов и митингов, которые показывают, что люди настроены против правительства... Они хотят сделать ситуацию внутри страны все более опасной и тяжелой и создать ситуацию, при которой мы должны сменить правительство. Если они не смогут этого сделать, то военные сделают свою работу", – добавил глава ГУР.

Он также отметил, что жесткие погодные условия в январе-феврале никак не помешают планам россиян. "Для нас и россиян это не проблема", — сказал Кирилл Буданов.

Он также отметил, что предположения американской и украинской разведки относительно времени возможной российской атаки очень схожи:

"Наши оценки почти такие же, как у наших американских коллег. Речь идет о конце января или начале февраля 2022 года", — заявил Кирилл Буданов.

Напомним, Соединенные Штаты Америки обеспокоены концентрацией войск РФ вблизи украинских границ. Вашингтон предупредил своих европейских партнеров о том, что Россия может начать вторжение в Украину.

Отметим, ранее издание The Washington Post писало о том, что российские военные в очередной раз начинают стягивать технику к границам Украины.