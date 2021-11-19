"Зеленский передал указание о переносе спецоперации по "вагнеровцам", — экс-глава ГУР Бурба

Бывший глава Государственного бюро расследований Министерства обороны Василий Бурба заявил, что он получил указание о переносе финального этапа операции по задержанию боевиков ЧВК Вагнера, которое передал президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом он сообщил 19 ноября в эфире ток-шоу "Свобода слова" Савика Шустера. По словам Бурбы, 23 июля 2020 года он получил от делегированного президентом человека указание о переносе спецоперации по "вагнеровцам".

"Нам сообщили, что с нами будет говорить глава Офиса президента. Мы провели разговор. Произошел плановый доклад об изменениях обстановки и о следующем этапе операции. В связи с тем, что он был делегирован президентом, я получил указание о переносе финального этапа (спецоперации по "вагнеровцам" — Delo.ua)", — рассказал Бурба.

По его словам, он получил ответ, что указание о переносе спецоперации дал Зеленский. Этот указ он получил прямо от человека, который был делегирован и перед этим присутствовал на совещаниях. При этом Бурба не получал письменного указания.

Он утверждает, что после провала спецоперации Зеленский утвердил рапорта о всех причастных из ГУР, Службы безопасности и других государственных органов, а также тех, кто присутствовал в кабинете во время совещания по "вагнеровцам".

Напоминаем, издание Bellingcat совместно с The Insider опубликовало первую часть расследования по "вагнеровцам". Расследователи подробно описали, что привело к аресту 33 подозреваемых российских наемников в Беларуси в июле 2020 года. Выяснилось, что президент Владимир Зеленский узнал детали и в целом одобрил операцию еще до ее провала.

После публикации расследования в Офисе президента оперативно отреагировали на материал. Советник руководителя ОП Михаил Подоляк считает, что информация в материале расследователей основана на интервью конкретных людей. Журналисты только изредка сообщают о данных, полученных из разведки и спецслужб.

По его словам, Bellingcat не делает никаких выводов о том, что кто-то что-то „слил“, как обществу рассказывали в течение полутора лет.

В свою очередь глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что президент подписал ряд документов о неразглашении деталей спецоперации, поэтому он мог отрицать ее существование.