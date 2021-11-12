США предупредили ЕС о возможном вторжении России в Украину, — Bloomberg

Соединенные Штаты Америки обеспокоены концентрацией войск России вблизи украинских границ. Вашингтон предупредил своих европейских партнеров о том, что Россия может начать вторжение в Украину.

Об этом пишет Bloomberg.

Поскольку Вашингтон внимательно следит за наращиванием российских войск у границы с Украиной, официальные лица США проинформировали своих коллег из ЕС об их опасениях по поводу возможной военной операции.

По данным агентства, оценки Вашингтона основываются на информации, которая подкреплена общедоступными доказательствами.

Представители администрации президента США Джо Байдена пока не предоставили своих комментариев по этому поводу.

В то же время, по мнению близкого к Кремлю источника издания Bloomberg, Россия пока не намерена начинать войну с Украиной, но хочет показать, что готова применить силу в случае такой необходимости. Однако наступление, как считает другой источник, маловероятно, поскольку российские войска столкнутся с общественным сопротивлением в Киеве и других городах.

Издание отмечает, что между Москвой и Европой возрастает напряженность из-за мигрантов на границе Беларуси с Польшей и поставок газа.

"Отношения Европы с Россией худшие за последние десять лет. Тем не менее, готовность президента Владимира Путина открыть газовый кран может определить, насколько холодно будет этой зимой многим европейцам. И это несмотря на клятву Европейского Союза десять лет назад снизить свою зависимость от российских энергоносителей. Этот вопрос вызвал разногласия с Соединенными Штатами", — пишет издание.

Отметим, ранее издание The Washington Post писало о том, что российские военные в очередной раз начинают стягивать технику к границам Украины.

Напомним, у президента России Владимира Путина признали, что Москва не может помешать сближению Украины и НАТО, но должна минимизировать последствия этого процесса для себя.