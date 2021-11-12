Политика 1 час назад

США предупредили ЕС о возможном вторжении России в Украину, — Bloomberg

Вашингтон внимательно следит за наращиванием российских войск у границы с Украиной, официальные лица США проинформировали своих коллег из ЕС об их опасениях по поводу возможной военной операции

Вашингтон внимательно следит за наращиванием российских войск у границы с Украиной Вашингтон внимательно следит за наращиванием российских войск у границы с Украиной
Вашингтон внимательно следит за наращиванием российских войск у границы с Украиной

Соединенные Штаты Америки обеспокоены концентрацией войск России вблизи украинских границ. Вашингтон предупредил своих европейских партнеров о том, что Россия может начать вторжение в Украину.

Об этом пишет Bloomberg.

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Поскольку Вашингтон внимательно следит за наращиванием российских войск у границы с Украиной, официальные лица США проинформировали своих коллег из ЕС об их опасениях по поводу возможной военной операции.

По данным агентства, оценки Вашингтона основываются на информации, которая подкреплена общедоступными доказательствами.

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Представители администрации президента США Джо Байдена пока не предоставили своих комментариев по этому поводу.

В то же время, по мнению близкого к Кремлю источника издания Bloomberg, Россия пока не намерена начинать войну с Украиной, но хочет показать, что готова применить силу в случае такой необходимости. Однако наступление, как считает другой источник, маловероятно, поскольку российские войска столкнутся с общественным сопротивлением в Киеве и других городах.

Издание отмечает, что между Москвой и Европой возрастает напряженность из-за мигрантов на границе Беларуси с Польшей  и поставок газа. 

"Отношения Европы с Россией худшие за последние десять лет. Тем не менее, готовность президента Владимира Путина открыть газовый кран может определить, насколько холодно будет этой зимой многим европейцам. И это несмотря на клятву Европейского Союза десять лет назад снизить свою зависимость от российских энергоносителей. Этот вопрос вызвал разногласия с Соединенными Штатами", — пишет издание.

Отметим, ранее издание The Washington Post писало о том, что российские военные в очередной раз начинают стягивать технику к границам Украины.

Напомним, у президента России Владимира Путина признали, что Москва не может помешать сближению Украины и НАТО, но должна минимизировать последствия этого процесса для себя.

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