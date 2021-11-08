Россия отказалась от встречи глав МИД в Нормандском формате — Лавров

Российская Федерация отказалась от встречи министров иностранных дел нормандской четверки, которую предложил организовать глава МИДа Франции Жан-Ив Ле Дриан. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает "Интерфакс".

По словам Лаврова, 29 октября российская сторона передала коллегам в Берлин, Париж и Киев свое видение того, как мог бы выглядеть проект итогового документа возможной министерской встречи в Нормандском формате.

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Глава МИДа РФ отметил, что проект этого документа занял "где-то три страницы".

Лавров рассказал, что в ходе встречи с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом в Риме тот предложил встречу министров в Париже 11 ноября.

"Я ему сказал, что, во-первых, мы хотели бы получить реакцию наших коллег на содержательные предложения, потому что именно содержательная сторона дела имеет приоритет, а не протокольная договоренность, "давайте повидаемся, попозируем перед фотоаппаратами, телекамерами и тем самым пошлем сигнал, что Нормандский формат работает. Нам такие показушные выступления не нужны", — рассказал Лавров.

Он добавил, что Кремль направил дополнительные аргументы в пользу того, чтобы все-таки заняться не планированием каких-то мероприятий для галочки, а заняться существом вопроса, и перечислил те конкретные шаги, которые якобы "предпринимает Украина для того, чтобы торпедировать Минские договоренности".

Напомним, 7 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что между Офисом президента Украины и администрацией президента РФ в лице Дмитрия Козака осуществляются контакты "с целью нащупать тот перечень вопросов, которые могли бы обсуждаться" на встрече Зеленского и его российского коллеги Владимира Путина.

Песков также выразил сожаление, что Украина и США собираются строить дружеские отношения для того, чтобы противостоять Москве.

Сам же Зеленский в начале октября заявлял, что готов ко встрече с Путиным тет-а-тет, однако полагает, что окружение российского лидера выступает против этой встречи, "потому что это может принести неожиданный результат".

В то же время экс-президент РФ Дмитрий Медведев считает, что переговоры его страна должна вести только после смены власти в Украине.