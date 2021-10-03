Зеленский: у Путина не хотят встречи тет-а-тет со мной — опасаются неожиданного результата

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов ко встрече с главой РФ Владимиром Путиным тет-а-тет.

Однако, он считает, что окружение российского лидера против этой встречи, которая может принести "неожиданный результат", заявил глава государства на брифинге в ходе выездного заседания фракции "Слуга народа" в Трускавце (Львовская область).

При этом Зеленский считает, что его встреча с Путиным — это правильный шаг.

"Я хотел бы встретиться с президентом РФ. Мне понятно, что в формате тет-а-тет встреча может быть достаточно предметной. Мне понятно, что окружение президента России не хочет, чтобы мы встречались тет-а-тет, потому что это может принести неожиданный результат", — заявил президент Украины.

В то же время Зеленский заверил, что готов ко встрече в нормандском формате.

"Я готов к любой встрече, потому что такая встреча поможет Украине, поможет решить трагедию на Донбассе и вопрос Крыма. Уверен, что если Украина скажет, что давайте не обсуждать те или иные вопросы, то встречу можно приблизить. Пока что мы такого позволить не можем. Но не надо сосредотачиваться нам на конкретной адженде (повестке дня, плане решения — ред.), потому что, кто знает, как пойдет встреча", — заявил глава Украины.

Ранее у Зеленского оценили, когда может состояться встреча с Путиным.

Напомним, вечером 20 апреля Зеленский выпустил видеообращение, в котором предложил Путину встретиться "в любой точке украинского Донбасса, где идет война", и заявил о готовности Украины к более масштабной войне.

В ответ российский президент 22 апреля заявил о готовности обсудить с Зеленским двусторонние отношения "в любое удобное время", но в Москве.

В Офисе президента Украины сочли такой сценарий неприемлемым, однако вскоре появилась информация о возможном посредничестве Израиля в лице премьера Биньямина Нетаньяху.

Как сообщалось, Путин написал статью об Украине, указав, что украинцы и россияне якобы "один народ".

Глава РФ также заявил, что не отказывается от возможности встретиться с Зеленским, но не понимает, о чем с ним говорить в условиях, когда тот, по оценке главы РФ, отдал страну под внешнее управление.

В ответ Зеленский заявил, что все вопросы относительно Украины решаются только в Украине и украинским государством.