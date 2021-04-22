Путин готов встретиться с Зеленским в Москве

Президент России Владимир Путин заявил о готовности обсудить с украинским президентом Владимиром Зеленским в Москве двусторонние отношения в любое удобное время. Как передает ТАСС, об этом он сказал во время переговоров с представителем Беларуси Александром Лукашенко.

По словам главы российского государства, Киев в последнее время предпринял множество шагов, разрушающих отношения с Москвой, но если Зеленский хочет начать восстановление отношений, Россия будет это приветствовать

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В то же время для решения проблемы Донбасса, как отметил Путин, руководству Украины нужно сначала общаться с представителями так называемых ДНР и ЛНР, а уже потом с Россией.

Президент РФ также добавил, что предложения украинской стороны о переносе контактной группы по Донбассу из Минска похожи на попытку уклониться от реального решения проблем.

"Беларусь просто предоставила нам площадку и вообще не вмешивается в этот процесс. Создала условия для работы тем, кто хочет искать пути решения проблемы. Ну, а если кто-то не хочет этим заниматься, то тогда, конечно, причины не работать, на мой взгляд, в этой очень важной сфере всегда можно найти. Похоже, что это поиск таких причин уклониться от обсуждения проблемы Донбасса и похоронить их (Минские соглашения — Delo.ua) окончательно", — заявил российский лидер.

Напомним, вечером 20 февраля Зеленский выпустил видеообращение, в котором заявил о готовности Украине к более масштабной войне, предложив при этом Путину встретиться "в любой точке украинского Донбасса, где идет война".

Тем временем 22 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу, находясь на военных учениях в оккупированном Крыму, объявил об завершении "проверочных мероприятий", проводившихся в Южном и Западном военных округах, и отводе армии в места постоянной дислокации до мая. Ранее к этому Россию призывали, в частности, США, Евросоюз и НАТО.

16 апреля Зеленский заявлял, что пытался выйти на связь с Путиным в связи с обострением ситуации на Донбассе, но в Кремле ему не отвечали.

"Это, кстати, показатель. Потому что меня спрашивают, хочет ли Россия закончить войну. На этот вопрос можно ответить действиями: я позвонил — мне не ответили. На сегодня такой ответ", — резюмировал тогда украинский президент.