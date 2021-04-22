Политика 30 минут назад

РФ отводит войска с учений в Крыму и у границ Украины в пункты постоянной дислокации

По словам Шойгу, задействованные в учениях войска вернутся в места постоянной дислокации до 1 мая

Сергей Шойгу. Фото: сайт Госдумы РФ Сергей Шойгу. Фото: сайт Госдумы РФ
Сергей Шойгу. Фото: сайт Госдумы РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу принял решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах, заявляя, что все поставленные учениями цели были достигнуты. Об этом он объявил на совещании в оккупированном Россией Крыму, передает "РИА Новости".

"Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны. В связи с этим мной принято решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах", — сказал Шойгу.

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Российский министр поставил задачу Генеральному штабу, командующим войсками военных округов и Воздушно-десантных войск спланировать и приступить с 23 апреля к возвращению войск в пункты постоянной дислокации, провести детальный анализ и подвести итоги внезапной проверки войск.

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По его словам, задействованные в учениях российские войска вернутся в места постоянной дислокации до 1 мая.

"Сегодня на полигоне "Опук" состоялся завершающий этап учений войск Южного военного округа и Воздушно-десантных войск, которые проводились в рамках внезапной проверки боевой готовности. Войска и силы успешно отработали весь комплекс задач по обеспечению военной безопасности южных границ Российской Федерации", — сказал Шойгу.

Отмечается, что в активной фазе межвидового учения в Крыму принимали участие более 10 тысяч военнослужащих РФ, задействовано 1,2 тысячи единиц вооружения и военной техники из состава общевойскового объединения Южного ВО, Черноморского флота, Каспийской флотилии и соединений ВДВ.

Отметим, что на новостях о завершении учений курс российского рубля к доллару резко начал укрепляться: стоимость американской валюты упала с 76,2 до 75,6 рубля.

В свою очередь, Индекс РТС — основной индикатор фондового рынка России — прибавил 2%, скакнув с 1470 пунктов до около 1495.

Напомним, ранее президент США Джозеф Байден призвал президента РФ Владимира Путина воздержаться от военных действий против Украины. С аналогичными заявлениями перед этим выступили генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и Европейский союз.

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