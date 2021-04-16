Стягивание войск РФ близ Украины: Байден призвал Путина воздержаться от военных действий

Президент США Джозеф Байден призвал главу РФ Владимира Путина воздержаться от военных действий против Украины.

Так он прокомментировал стягивание российской техники к украинской границе на брифинге, посвященном России.

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В частности, Байден выразил озабоченность по поводу наращивания российской военной мощи на границе с Украиной в недавней беседе с Путиным.

"И я настоятельно советовал ему воздерживаться от любых военных действий", — сказал американский лидер.

Ранее сообщалось, что посольство Соединенных Штатов Америки в Украине продолжает отслеживать ситуацию на фоне стягивания войск РФ к границам с Украиной. В связи с этим американцев предупредили, что условия безопасности могут измениться практически без уведомления.

Также США заявляли, что стягивание войск России не связано с военными учениями "Запад", которые запланированы на сентябрь 2021 года, а, значит, для перебрасывания военных еще рано.

Напомним, 15 апреля власти США ввели новые санкции против РФ и выслали 10 российских дипломатов.

В свою очередь посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Украина должна немедленно стать членом НАТО, чтобы защититься от российской агрессии. В противном случае Киеву придется вернуть на повестку дня вопрос ядерного статуса.