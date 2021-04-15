Украина может поднять вопрос возвращения ядерного статуса, если не вступит в НАТО — посол

Украина должна немедленно стать членом НАТО, чтобы защититься от российской агрессии.

В противном случае Киеву придется вернуть на повестку дня вопрос ядерного статуса, заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник в эфире главной немецкой радиостанции Deutschlandfunk.

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Он констатировал, что страна имеет дело с крупнейшим перемещением войск в России со времени Второй мировой войны. Дипломат призвал мир помочь Украине.

По его словам, без поддержки и санкций, которые были введены после аннексии Крыма и во время войны на Донбассе, Украина, наверное, не выжила бы за последние 7 лет, но этого все еще недостаточно.

"Мы должны сделать все возможное для того, чтобы завтра или послезавтра Путин нас не захватил", — заявил он.

Мельник считает, что единственной возможностью для этого является то, чтобы Украина наконец-то стала членом НАТО.

"У Украины нет другого выбора: или мы являемся частью союза такого как НАТО и делаем свой вклад, чтобы эта Европа стала сильнее, или тогда у нас остается единственная опция — вооружаться самим, и, возможно, снова подумать о ядерном статусе. Как иначе мы можем гарантировать нашу оборону?" — сказал посол.

В свою очередь глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук оценил возможность возвращения Украине ядерного статуса. По его словам, сейчас этот вопрос не стоит на повестке дня внешнеполитического курса страны.

"Есть четкие определения внешнеполитического курса. В нем нет позиции о восстановлении ядерного статуса. Есть другие позиции, которые сегодня очень для Украины важны. Это единство Европы... А позиции о восстановлении ядерного статуса не существует", — отметил Кравчук в эфире телеканала "Украина 24".

Ранее все страны-члены НАТО осудили агрессию России против Украины.

При этом глава ЦРУ не исключает вторжения России на территорию Украины. В США утверждают, что это может быть ограниченное вторжение.

Напомним, до обострения у границ президент Владимир Зеленский заявлял, что вернуть Украине ядерный статус было бы неправильно.

Также в Офисе президента сообщали, что гарантии безопасности в отношении Украины, предусмотренные Будапештским меморандумом, были нарушены еще задолго до 2014 года.