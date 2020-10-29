Политика 1 час назад

Украина абсолютно не нуждается в ядерном оружии — Уруский

Вице-премьер заверил, что вопрос от Зеленского украинцам не стоит воспринимать в этом контексте

Олег Уруский. Фото: интервью РБК-Украина Олег Уруский. Фото: интервью РБК-Украина
Олег Уруский. Фото: интервью РБК-Украина

Вице-премьер-министр Олег Уруский отрицает, что пятый вопрос, задававшийся украинцам 25 октября в рамках инициированного Владимиром Зеленским опроса, является намеком руководства Украины на необходимость восстановления страной ядерного потенциала. Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

"Это абсолютно не соответствует действительности. Я убежден, что президент, ставя такой вопрос, совершенно не имел в виду, что Украина делает какой-то намек по поводу своего ядерного вооружения. Потому что, во-первых, у нас на сегодняшний день нет таких возможностей, да и нет в этом абсолютно никакой необходимости", — заявил он.

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Уруский подчеркнул, что Украина имеет обязательства перед международным сообществом, которых, будет придерживаться.

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"Я думаю, что мы можем значительно меньшим финансовым ресурсом обеспечить свою безопасность... Я не считаю необходимым начинать вести разговоры о ядерном оружии для Украины", — заявил вице-премьер.

Напомним, вопрос от Зеленского, о котором идет речь, касался поддержки "права Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности".

Подписанный в 1994 году Будапештский меморандум предусматривал гарантии безопасности для Украины со стороны России, Великобритании и США в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия.

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Пропрезидентская партия "Слуга народа", финансировавшая проведение упомянутого опроса, 26 октября объявила его предварительные результаты после заявленной обработки 74% анкет.

Согласно им, на пятый вопрос о Будапештском меморандуме утвердительно ответили 74,2% опрошенных, отрицательно — 17,2%. Судя по величине остатка от 100%, этот вопрос вызвал наибольшие затруднения у респондентов среди всех пяти пунктов.

В то же время, согласно результатам исследования социологической группы "Рейтинг", 78% принявших участие в опросе упомянутое право Украины поддержали, 10% — не поддержали, а 12% не смогли дать ответ.

Напомним, что опрос с идентичными формулировками был также проведен в течение 19 октября среди пользователей Telegram-сервиса "Опендатабот". Согласно его результатам, на пятый вопрос положительно ответили 88,12% определившихся с ответом, а отрицательно — соответственно, 11,88%.

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