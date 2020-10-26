Политика 40 минут назад

Опрос Зеленского: в "Слуге народа" назвали результаты после обработки 74% анкет

Наибольшие затруднения вызывал у людей вопрос о Будапештском меморандуме

Глава партии Александр Корниенко. Фото: Facebook-страница СН Глава партии Александр Корниенко. Фото: Facebook-страница СН
Глава партии Александр Корниенко. Фото: Facebook-страница СН

В партии "Слуга народа" заявляют, что по предварительным итогам обработки 74% анкет всеукраинского опроса, инициированного президентом Владимиром Зеленским и проведенного 25 октября, все предложенные инициативы пять инициатив большинство принявших в нем участие.

Соответствующие данные были опубликованы на Facebook-странице политсилы. В них, судя по всему, указаны лишь результаты ответов "да" и "нет" от общего числа анкет (соответственно, остаток по процентов каждому вопросу, приходится на анкеты, где ответ по нему не был дан). В то же время каких-либо пояснений партия не дает.

Кратко и по делу в Telegram

Стоит отметить, что большинство в поддержке создания свободной экономической зоны на Донбассе заявлено лишь относительным и очень хрупким — 46,7% против 46,48% не поддерживающих данную инициативу.

В свою очередь, 82,97% высказались в поддержку пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах, а 13,87% — против этого.

Сокращение Верховной Рады до 300 депутатов поддержали 89,6% опрошенных, не поддержали 7,12%.

За легализацию каннабиса в медицинских целях выступили 64,88%, а против нее — 29,53%.

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Право Украины на использование гарантий безопасности, данных в Будапештском меморандуме, поддержали 74,21%, не поддержали — 17,21%. Именно этот вопрос, судя по опубликованным цифрам, вызвал наибольшие затруднения у участников.

Напомним, социологическая группа "Рейтинг" в рамках исследования электорального поведения 25 октября опросила голосовавших на выборах на предмет участия в опросе Зеленского, представив полученные данные в разрезе возраста, макрорегиона и партийных симпатий избирателей.

Ранее опрос с идентичными опросу 25 октября формулировками был проведен и 19 октября среди пользователей Telegram-сервиса "Опендатабот". Согласно его результатам, идею о СЭЗ на Донбассе поддержало явное меньшинство проголосовавших.

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