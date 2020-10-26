Политика 1 час назад

В ЦИКе объяснили, почему не спешат публиковать результаты местных выборов

В ведомстве обещают действовать по принципу "как только — так сразу"

Фото: Delo.ua Фото: Delo.ua
Фото: Delo.ua

Центральная избирательная комиссия обещает опубликовать установленные на местах результаты прошедших 25 октября выборов на своем сайте сразу как только получит их сама. Об этом говорится в сообщении комиссии в Facebook.

"Почему на сайте ЦИК нет информации по результатам голосования? Потому что этой информации нет и у ЦИК", — лаконично констатировали в ведомстве.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Читайте также:
На уровне 37%. В ЦИКе говорят, что явку на 10% "уронил" коронавирус

Центризбирком объясняет, что это обусловлено иной организацией местных выборов, нежели выборов президентских или парламентских, которые проводит непосредственного ЦИК.

"Тогда мы следим за ходом и получаем всю актуальную информацию в обязательном порядке через ИАС "Выборы". Вчера состоялись местные выборы. Их организуют соответствующие территориальные избирательные комиссии. Именно ТИК устанавливают итоги и результаты голосования. Только потом окончательные результаты передают в ЦИК... Ждем", — отметили в комиссии.

Отметим также, что вместе с выборами местных советов и мэров, районных и областных советов 25 октября прошли и довыборы депутата Верховной Рады от округа №208 в Черниговской области. Эти результаты ЦИК публикует оперативно, поскольку занимался организацией этих выборов напрямую.

Читайте также:
Отсидевший за убийство экс-нардеп Лозинский выиграл выборы в Кировоградской области

По состоянию на 14:50 на них лишь усиливается интрига: по результатам с 87 из 199 участков округа лидирует Олег Ляшко (Радикальная партия) с 32,04%, за ним идет Анатолий Гунько ("Слуга народа") с 31,18%, а третьей — вдова погибшего нардепа Валерия Давиденко Людмила с 29,58%.

В то же время Ляшко уже поспешил заявить, что проиграл, хотя считает это следствием масштабной скупки голосов со стороны Гунько.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

На выборах 25 октября зафиксирована самая низкая явка за всю историю независимой Украины
На выборах 25 октября зафиксирована самая низкая явка за всю историю независимой Украины
Гривня после выборов: как ожидание итогов влияет на курс
Гривня после выборов: как ожидание итогов влияет на курс
Отсидевший за убийство экс-нардеп Лозинский выиграл выборы в Кировоградской области
Отсидевший за убийство экс-нардеп Лозинский выиграл выборы в Кировоградской области
Загрузка...
Новое видео
Що українці думають про опитування Зеленського 25 жовтня?

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Местные выборы: обнародованы результаты первых экзитполов (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

  3. Опубликованы результаты экзитпола Шустера по 12 городам

  4. На выборах 25 октября зафиксирована самая низкая явка за всю историю независимой Украины

  5. В Украине будет второй тур местных выборов — спикер Рады

Ивент
Онлайн-трансляция Business Wisdom Summit 2020 будет доступна бесплатно для всех желающих
Онлайн-трансляция Business Wisdom Summit 2020 будет доступна бесплатно для всех желающих
Совсем скоро появится полная программа мероприятия и подробности его проведения
Загрузка...