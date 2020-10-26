Политика 6 минут назад

Ляшко признал поражение на довыборах депутата Рады

При этом политик обвинил конкурента от "Слуги народа" в массовой скупке электората, обеспечившей ему нечестную победу

Олег Ляшко. Фото: сайт Радикальной партии Олег Ляшко. Фото: сайт Радикальной партии
Олег Ляшко. Фото: сайт Радикальной партии

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко признал, что не смог переизбраться депутатом Верховной Рады от округа №208 (Черниговская область) по результатам довыборов 25 октября. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Мы выиграли выборы в 208-м округе, но проиграли подкупу и коррупции власти. По данным ЦИК, аномально высокая явка в 50% на этом округе в 1,5 раза (!) превысила среднюю явку по стране. Это доказательство, что в округе сработала масштабная сетка подкупа избирателей. Все социологические опросы накануне выборов ("Рейтинг", "Социс") давали убедительную победу мне", — подчеркнул политик.

Кратко и по делу в Telegram

По словам Ляшко, причиной такого исхода стал массовый подкуп избирателей, организованный кандидатом от "Слуги народа" Анатолием Гунько.

"Финансировал эту коррупционную сеть пророссийский олигарх Виктор Полищук. Огромный массив фактов и доказательств подкупа — фамилии скупщиков, их телефоны, авто, которыми развозились деньги — мы сразу передавали правоохранительным органам. Однако те по команде власти ничего не сделали для уничтожения сетки подкупа и фактически крышевали преступников", — заявил Ляшко.

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Лидер РПЛ подчеркнул, что не может признать честность таких выборов и потребует справедливого расследования и наказания всех причастных к вероятному подкупу. Он также поблагодарил всех, кто за него проголосовал.

Отметим, что по состоянию на 13:10 Центральная избирательная комиссия приняла результаты лишь с 68 из 199 участков округа №208. По ним, Гунько Анатолий Григорьевич набирает пока 32,69% голосов, Ляшко — 32,45%, а вдова погибшего нардепа Валерия Давиденко Людмила — 27,55%. Кроме того, 2,89% набирает Гунько Анатолий Николаевич, а 1,35% — Гунько Игорь Витальевич. Остальные кандидаты получили менее 1%.

Напомним, 47-летнего Давыденко нашли мертвым с огнестрельным ранением головы в его офисе в Киеве 23 мая. Основная версия правоохранителей — самоубийство. Поскольку Давыденко был мажоритарщиком, для замены его в парламенте были назначены новые выборы.

На очередных выборах Рады в 2019 году РПЛ, список которой возглавлял Ляшко, получила лишь 4% голосов, не преодолев, таким образом, проходной барьер. Избраться все же в Раду Ляшко решил попытаться на довыборах в округе №208, где как раз традиционно высока поддержка его партии и его лично.

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