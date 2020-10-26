Отсидевший за убийство экс-нардеп Лозинский выиграл выборы в Кировоградской области

Бывший депутат Верховной Рады от "Батькивщины" Виктор Лозинский, осужденный за убийство человека, избран главой Подвысоцкой сельской общины Голованевского района Кировоградской области. Баллотировался он в качестве самовыдвиженца.

Как сообщает BBC Украина со ссылкой на местную избирательную комиссию, победа Лозинского оказалась "уверенной". Соперники кандидата также подтвердили его победу. В то же время результаты выборов пока остаются неизвестными.

Отметим, что ранее территория Подвысоцкой общины относилась к Новоархангельскому району, который в рамках админреформы в 2020 году в составе трех укрупненных общин вошел в Голованевский район.

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Напомним, 1 марта 2010 года Лозинский был задержан по подозрению в жестоком убийстве 16 июня 2009 года около поселка Голованевск жителя села Грушки Ульяновского района Валерия Олейника. Последнему перебили ноги картечью, после чего жестоко избили. Скончался он в результате острой кровопотери уже в больнице.

Кроме того, были задержаны прокурор Голованевского района Евгений Горбенко, начальник райотдела милиции Михаил Ковальский и егерь Василий Перепелица, бывшие тогда с Лозинским.

В апреле 2011 года Днепровский райсуд Киева признал Лозинского виновным в убийстве из хулиганских побуждений и незаконном обращении с оружием, приговорив к 15 годам тюрьмы.

Спустя год Апелляционный суд Киева смягчил приговор, сократив срок до 14 лет. В марте 2013 года Высший специализированный суд по гражданским и уголовным делам пересмотрел дело Лозинского, переквалифицировав статью обвинения на причинение тяжких телесных повреждений и назначив новое наказание в виде 10 лет тюрьмы (то есть до 1 марта 2020 года).

Однако уже в 2016 году Лозинскому пересчитали срок заключения по "закону Савченко", согласно которому день в заключении до приговора считается за два, и он вышел на свободу.