Политика 10 минут назад

Сидевший за убийство экс-депутат Лозинский баллотируется на пост главы ОТО

Причем эта объединенная территориальная община находится рядом с местом убийства

Виктор Лозинский. Фото: LIGA.net Виктор Лозинский. Фото: LIGA.net
Виктор Лозинский. Фото: LIGA.net

Бывший народный депутат Виктор Лозинский, которого приговаривали к 15 годам заключения за умышленное убийство, баллотируется на пост главы объединенной территориальной общины рядом с местом убийства.

Об этом сообщает ВВС News Украина.

Кратко и по делу в Telegram

"Лозинский Виктор Александрович баллотируется на должность руководителя Подвысоцкого ОТО Голованевского района Кировоградской области", — уведомили издание в местной территориальной избирательной комиссии.

При этом информацию относительно кандидатов на должности председателей ОТО не публикуют на сайте Центральной избирательной комиссии.

Указано, что Лозинский идет на выборы как самовыдвиженец.

Причем кандидат от "Слуги народа" в этой ОТО Сергей Балицкий заявлял в полицию об угрозах со стороны Лозинского. Он утверждал, что у него якобы требовали снять свою кандидатуру.

В ответ Лозинский обнародовал интервью, в котором назвал семью Балицкого "земельными обжорами".

"Плохому танцору всегда что-то мешает", — ответил экс-нардеп кандидату от партии президента Владимира Зеленского.

Сам Лозинский назвал себя директором агропредприятия и заявил, что добился справедливости и снял все судимости.

Известно, что всего на пост главы ОТО баллотируются 6 кандидатов. Сейчас Подвысоцкая ОТО относится к Голованевскому району.

Напомним, в 2007 году Виктор Лозинский, который был влиятельным аграрным бизнесменом в Кировоградской области, избирался депутатом парламента от БЮТ.

16 июня 2009 года вблизи пгт Голованевск произошло убийство, когда после инцидента компании в составе Лозинского, прокурора и начальника милиции района и егеря погиб селянин Валерий Олийнык.

Сам Лозинский настаивал, что это была самооборона.

Это произошло незадолго до президентских выборов и сначала тогдашний премьер-министр Юлия Тимошенко стала на защиту соратника, но в июле потребовала от него сложить мандат.

Вскоре Верховная Рада сняла с Лозинского неприкосновенность и лишила мандата, после этого он исчез, и его объявили в розыск.

В марте 2010 года Лозинского задержали. Его обвинили в умышленном убийстве. По версии следствия, селянина убили из дробовика, который обычно используют на охоте.

В апреле 2011 года Лозинского приговорили к 15 годам заключения. Он должен был выйти на свободу в 2025 году, виновным себя не признал.

Кроме Лозинского, виновными в убийстве Олийныка признали бывшего прокурора Голованевского района Евгения Горбенко (приговорен к 9 годам тюрьмы), бывшего начальника Голованевского райотдела милиции Михаила Ковальского (5 лет лишения свободы), а также егеря Василия Перепелицу (4 года тюрьмы).

В 2012 году апелляционный суд смягчил приговор до 14 лет.

В 2013 году Высший специализированный суд изменил статью обвинения с убийства на хулиганство, что уменьшило срок заключения до 10 лет.

После четырех лет за решеткой в ​​июне 2014 года Сергей Лозинский вышел на свободу "по состоянию здоровья".

В дело вмешался руководитель правительства и генпрокурор, после чего прокуратура добилась возвращения Лозинского в тюрьму.

Уже 2016 года Лозинскому перечислили срок заключения по "закону Савченко", согласно которому день в СИЗО считается за два, и он вышел на свободу.

В мае 2019 года Днепровский районный суд Киева вообще снял судимость с Лозинского. А в сентябре прошлого года это решение, как настаивает Лозинский, подтвердил Верховный Суд.

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