НПЗ, поставляющее топливо Москве, частично остановился после атаки дронов

Рязанский нефтеперерабатывающий завод "Роснефти", поставляющий топливо в частности московскому региону, остановил одну из установок первичной переработки нефти после атаки беспилотников 15 октября. На предприятии также повреждены трубопроводы и межцеховые коммуникации.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Мoscowtimes.

По данным двух отраслевых источников агентства, в результате атаки была повреждена и загорелась установка первичной переработки нефти АТ-6. Ее аварийно остановили.

В то же время, три другие установки первичной переработки – АВТ-1, АВТ-3 и АВТ-4 – остались работоспособными и могут использоваться при ремонте АТ-6.

Источники также сообщили о повреждении межцеховых трубопроводов и трубопроводных эстакад.

Губернатор Рязанской области Павел Малков ранее подтверждал массированную атаку беспилотников и пожар на территории нефтеперерабатывающего завода.

АТ-6 уже останавливали после предварительной атаки беспилотников 6 сентября.

Номинальная мощность Рязанского НПЗ составляет около 17 млн. тонн нефтяного сырья в год. Предприятие может ежегодно производить около 3,4 млн. тонн бензина и 3,8 млн. тонн дизельного топлива.

Напомним, в сентябре Рязанский НПЗ полностью останавливал переработку нефти после атаки беспилотников 6 сентября. Тогда были повреждены две установки первичной переработки, в том числе АТ-6.