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НПЗ, поставляющее топливо Москве, частично остановился после атаки дронов

НПЗ, поставляющее топливо Москве, частично остановился после атаки дронов
НПЗ, поставляющее топливо Москве, частично остановился после атаки дронов

Рязанский нефтеперерабатывающий завод "Роснефти", поставляющий топливо в частности московскому региону, остановил одну из установок первичной переработки нефти после атаки беспилотников 15 октября. На предприятии также повреждены трубопроводы и межцеховые коммуникации.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Мoscowtimes.

По данным двух отраслевых источников агентства, в результате атаки была повреждена и загорелась установка первичной переработки нефти АТ-6. Ее аварийно остановили.

В то же время, три другие установки первичной переработки – АВТ-1, АВТ-3 и АВТ-4 – остались работоспособными и могут использоваться при ремонте АТ-6.

Источники также сообщили о повреждении межцеховых трубопроводов и трубопроводных эстакад.

Губернатор Рязанской области Павел Малков ранее подтверждал массированную атаку беспилотников и пожар на территории нефтеперерабатывающего завода.

АТ-6 уже останавливали после предварительной атаки беспилотников 6 сентября.

Номинальная мощность Рязанского НПЗ составляет около 17 млн. тонн нефтяного сырья в год. Предприятие может ежегодно производить около 3,4 млн. тонн бензина и 3,8 млн. тонн дизельного топлива.

Напомним, в сентябре Рязанский НПЗ полностью останавливал переработку нефти после атаки беспилотников 6 сентября. Тогда были повреждены две установки первичной переработки, в том числе АТ-6.

Автор:
Татьяна Гойденко

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