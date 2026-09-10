Рязанский НПЗ третий раз за год остановил работу после удара украинских дронов — Reuters

Рязанский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий "Роснефти", прекратил работу после атаки украинских дронов 6 сентября. Это уже третья остановка предприятия через год.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Reuters, ссылаясь на собственные источники.

Что повреждено

По данным инсайдеров, после атаки на заводе остановили два основных агрегата – CDU-4 и CDU-6 ( CDU – это установки первичной переработки сырой нефти – ред. ), на котором возник пожар.

Еще один основной агрегат, CDU-3, находится на техническом обслуживании с середины мая. По словам источников, ремонт поврежденных установок может занять несколько недель.

По данным агентства, CDU-6 может перерабатывать 8 млн тонн нефти в год или около 160 тыс. баррелей в сутки. Это почти половина мощности завода. Мощность CDU-4 составляет 4 млн. тонн нефти в год.

Завод атаковали уже в третий раз

Как отметили собеседники агентства, 15 мая Рязанский НПЗ также подвергся атаке дронов, ремонт после нее продолжался примерно до середины июля. 29 июля по заводу снова ударили дроны. После этого его работа была приостановлена примерно на две-три недели.

По данным отраслевых источников, в 2024 году предприятие переработало 13,1 млн. тонн сырой нефти — около 4,9% от общего объема переработки в России. В том году завод произвел 2,2 млн. тонн бензина, 3,4 млн. тонн дизельного топлива и 4,3 млн. тонн мазута.

Рязанский НПЗ расположен примерно в 200 км юго-восточнее Москвы. Он является одним из главных поставщиков топлива в столицу России.

Напомним, 28 августа украинские беспилотники FP-1 поразили Ярославский нефтеперерабатывающий завод "Славнефть-ЯНОС" в России.