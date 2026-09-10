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Рязанський НПЗ втретє за рік зупинив роботу після удару українських дронів – Reuters

Рязанський НПЗ
Рязанський НПЗ зупинив роботу після дрової атаки / Вікіпедія

Рязанський нафтопереробний завод, що належить "Роснефти", припинив роботу після атаки українських дронів 6 вересня. Це вже третя зупинка підприємства за рік.

Як пише Dilo, про це повідомляє Reuters, з посиланням на власні джерела.

Що пошкоджено

За даними інсайдерів, після атаки на заводі зупинили два основні агрегати — CDU-4 і CDU-6 (CDU — це установки первинної переробки сирої нафти — ред.), на якому виникла пожежа.

Ще один основний агрегат, CDU-3, перебуває на технічному обслуговуванні з середини травня. За словами джерел, ремонт пошкоджених установок може тривати кілька тижнів.

За даними агентства, CDU-6 може переробляти 8 млн тонн нафти на рік, або близько 160 тис. барелів на добу. Це майже половина потужності заводу. Потужність CDU-4 становить 4 млн тонн нафти на рік.

Завод атакували вже втретє

Як зазначили співрозмовники агентства, 15 травня Рязанський НПЗ також зазнав атаки дронів, ремонт після неї тривав приблизно до середини липня. 29 липня по заводу знову вдарили дрони. Після цього його робота була призупинена приблизно на два-три тижні.

За даними галузевих джерел, у 2024 році підприємство переробило 13,1 млн тонн сирої нафти — близько 4,9% від загального обсягу переробки в Росії. Того року завод виробив 2,2 млн тонн бензину, 3,4 млн тонн дизельного палива та 4,3 млн тонн мазуту.

Рязанський НПЗ розташований приблизно за 200 км на південний схід від Москви. Він є одним із головних постачальників палива до столиці Росії.

Нагадаємо, 28 серпня українські безпілотники FP-1 уразили Ярославський нафтопереробний завод "Славнефть-ЯНОС" у Росії. 

Автор:
Тетяна Ковальчук

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